Политолог Дзермант об итогах правления Трампа: Система его съела

21.01.2021, 6:16, Разное

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Российская правящая элита возлагала большие надежды на президентский срок Дональда Трампа. Предполагалось, что российско-американские отношения с приходом политика в значительной мере потеплеют.

Алексей Дзермант выразил мнение, что у Трампа не получилось наладить контакт с российскими коллегами по вполне понятным причинам. Политик убежден, что американская система не дала президенту проявить иной характер внешней политики.

В итоге Трамп потратил много сил и времени на ту задачу, которая оказалась для него неосуществимой. “Эта система съела его в итоге”, – заявил Дзермант в интервью изданию “Украина.ру”.

Напомним, что президентские выбора состоялись в США 3 ноября 2020 года. После объявления результатов Трамп отказался принять свое поражение, ссылаясь на имевшие место фальсификации при подсчете голосов.

В начале января сторонники республиканской партии попытались штурмовать здание Конгресса. В результате этого погибли пять человек.

Ряд политологов склонны полагать, что с приходом Байдена к власти внешнеполитическая повестка США изменится. Не исключено, что отношения с Россией будут осложнены из-за резкого политического курса окружения нового президента.