Посольство Китая в США заблокировали в Twitter

21.01.2021, 5:38, Новости дня

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Руководство американской компании Twitter заблокировало учетную запись посольства Китая в Соединенных Штатах после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), сообщило Bloomberg.

Соцсеть скрыла сообщение посольства Китая в США из-за нарушений установленных правил, оставив на его месте примечание о том, что «этот твит больше недоступен». «Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания», – приводит ТАСС слова представителя Twitter. При этом в результате соответствующего решения руководства компании на странице китайского посольства в соцсети после 8 января новых сообщений больше не появлялось.

Накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал сфабрикованной Соединенными Штатами «ложью столетия» информацию об использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Напомним, 17 июня 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских чиновников, причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. 9 июля США ввели санкции против китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности СУАР. 31 июля США ввели санкции против Синьцзянского производственно-строительного корпуса из-за «серьезных нарушений прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне». 14 сентября США решили заблокировать импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в связи с предполагаемым нарушением прав человека в регионе.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны – уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные», из которых следует, что в исправительных лагерях СУАР якобы «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров.

Китай не раз опровергал информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом сообщалось, что в регионе функционируют «центры образования и профессиональной подготовки», где содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица», которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти Китая не называют.