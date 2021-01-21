Байден отменил решение Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой

21.01.2021, 5:38, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отменил введенный Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.

Одной из главных причин введения режима ЧП на границе с Мексикой стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены в обход Конгресса США, передает ТАСС.

В июле 2020 года Трамп заявлял, что на границе США и Мексики построили 386 километров стены, к концу 2020 года протяженность стены планировалось довести до 730 километров. Позже Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом».

В феврале 2020 года Пентагон уведомил Конгресс США о сокращении финансирования программы закупок истребителей пятого поколения F-35 и ряда других военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой. В сентябре 2019 года Трамп забрал деньги на строительство стены из программы «российского сдерживания».

В ноябре 2018 года Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не вернут рвущихся в США мигрантов в свои страны. При этом он разрешил находящимся на границе с Мексикой военнослужащим США в случае необходимости открывать огонь на поражение.