 

Байден отменил решение Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой

21.01.2021, 5:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отменил введенный Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.

Одной из главных причин введения режима ЧП на границе с Мексикой стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены в обход Конгресса США, передает ТАСС.

В июле 2020 года Трамп заявлял, что на границе США и Мексики построили 386 километров стены, к концу 2020 года протяженность стены планировалось довести до 730 километров. Позже Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом».

В феврале 2020 года Пентагон уведомил Конгресс США о сокращении финансирования программы закупок истребителей пятого поколения F-35 и ряда других военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой. В сентябре 2019 года Трамп забрал деньги на строительство стены из программы «российского сдерживания».

В ноябре 2018 года Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не вернут рвущихся в США мигрантов в свои страны. При этом он разрешил находящимся на границе с Мексикой военнослужащим США в случае необходимости открывать огонь на поражение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Bloomberg – Пакистан закупит у России зерно для борьбы с инфляцией

16.12 / Кабмин согласовал кандидатуры глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

25.06 / В мире: Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

08.10 / РПЦ не собирается лишать сана осужденного за сутенерство священника

07.08 / Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 154 человек

13.12 / В Киеве откроют около 200 точек по продаже хвойных деревьев

22.07 / Мишустин назвал принятым решение об отмене режима ЕНВД

26.10 / Le Parisien – «Дикий Запад» в транспорте и на улицах — после карантина в Париже резко выросла преступность

04.08 / Европейские рынки демонстрируют вялую динамику

05.01 / “Танцующий миллионер” Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска