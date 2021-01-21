Мнение: О смерти политика Алексея Навального

21.01.2021, 5:22, Разное

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Фото © Jens Koch.

Ох, как обидно правы были те, кто заранее говорили, что Алексею navalny Навальному вообще не стоило возвращаться в Россию. И уж тем более правы те, что предупреждали, что лозунг «Война дворцам!» был хорош в начале XX века. А столетие спустя он не просто плох – он опасен.

Прежде всего для того, кто берёт его на вооружение в «политической» борьбе в путинской России.

Вот и с Алексеем Навальным, к глубокому прискорбию, произошло именно это. Ну и #власть, как и ожидалось, не забоялась…

Нашумевший видеоролик про «Дворец Путина» в Геленджике собрал какое-то совершенно безумное количество просмотров и лайков. Если бы лайками делалась #революция, уже послезавтра в Кремле воцарился бы новый президент.

Но, увы, реальность – особенно realpolitik – это вам не лобио кушать ©. Из неё с удручающей неизбежностью вытекают три основных вывода.

Первый. Это действительно лебединая песня «никому не нужного видеоблогера». После неё – что ещё можно сделать более громкого? И в этом качестве – расследователя и разоблачителя – карьера Алексея Навального, по всей видимости, окончена.

Второй. Несмотря на все эти просмотры, лайки, споры и ожидания, выражаясь поэтически, «не прозвучал его аккорд и никого не вдохновил». Более того, значительная часть населения утвердилась в своём восприятии Алексея Навального не как борца с властью, а как борца за место во власти. Убедилась, что его разоблачения – это никакая не борьба с драконом и даже не битва между добром и нейтралитетом, а банальная конкуренция за возможности. Для основной части населения эта борьба вне сферы их реальных, насущных интересов, потому и её проявления в виде роликов являются для масс чем-то зрелищным, но не мотивирующим. Как цирк…

Третий. Продолжая и завершая серию громких расследований, ролик не даёт ответа ни на один из действительно содержательных вопросов. Ни что дальше, ни что делать. Зато он продолжает линию на звонкую, но бессодержательную критику режима, не предлагающую никакой альтернативы, никакого vision на перспективу и даже никакого view. Соответственно, это всё совершенно не опасно для Режима™. Более того, в данном конкретном случае даже выгодно ему: основательно пнув либеральных оппонентов Владимира Путина в лице Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина, Алексей Навальный оттолкнул от себя умеренных, в очередной раз похоронив надежды на широкую коалицию. Чем и подписал себе приговор…

…как политику, естественно.

Штука в том, что реальная оппозиционная #политика – это не «скандалы, интриги, расследования». И даже не критика власти по поводу и без: во всяком случае, не только критика. Это в первую очередь презентация более-менее конкретной альтернативы, более-менее чёткое стратегическое ви́дение иного будущего для страны, более-менее внятное понимание путей к нему. И ещё это стратегия и тактика, переговоры и коалиции, целеполагание и действие.

Увы, ничего из этого у нынешнего Алексея Навального нет, к сожалению. И кажется, даже нет желания таким вот багажом обзавестись. А зачем, если и так комфортно в роли обличителя Режима™ и собирателя донатов?

Резюме тут простое. От него злодейств ждали, а он чижика съел. Прилетев из Германии этаким «русским Манделой» и мирового уровня политиком, Алексей #Навальный тут же как политик и умер. Именно в политическом смысле, если что.

Такая смерть, разумеется, не помешает пожелать ему ни свободы, ни здоровья, ни долгих лет жизни как человека и семьянина…

Но…

Кого же теперь считать Политиком номер два в современной России?

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