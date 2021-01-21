Как сдержать путинскую Россию

21.01.2021, 5:06, Разное

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Стратегия противодействия растущей ревизионистской державе

Майкл Макфол 19 января 2021 г.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пресс-конференции по видеосвязи из Москвы, Россия, декабрь 2020 г. Bai Xueqi Xinhua / eyevine / Red​ux

После инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января некоторые элементы политики США в отношении РФ немедленно изменятся. Президент Соединенных Штатов больше не будет стремиться подружиться с президентом РФ Владимиром Путиным, как это делал президент Дональд Трамп на протяжении всего срока своего пребывания в должности. Байден без колебаний критикует воинственные действия Путина, особенно направленные против Соединенных Штатов. Администрация Байдена также вернет либеральные нормы и демократические ценности обратно в политику Соединенных Штатов в отношении России, так что Путин может ожидать большей критики российского автократии и большей поддержки прав человека. И риторика Белого дома в отношении трансатлантических союзников Соединенных Штатов заметно изменится; эра брани и критики в адрес НАТО закончится на этой неделе.

Это простые и ожидаемые вещи. Более трудной задачей будет разработка новой всеобъемлющей стратегии в отношении России, которая обеспечит правильный баланс между сдерживанием Москвы и ее участием в узких сферах деятельности, представляющих общий интерес. Чтобы добиться этого, администрации Байдена необходимо будет развеять мифы и заблуждения, которые годами мешали американскому анализу Москвы, и заменить их точной оценкой того, какую угрозу действительно представляет путинская РФ и как Соединенные Штаты могут эффективно ей противостоять.

ОБЛАЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Американское мышление о РФ омрачено неправильными представлениями. Многие аналитики ошибочно полагают, например, что РФ – это слабеющая держава. Только в прошлом месяце сенатор Митт Ромни, республиканец от Юты, пошутил, что «Россия – это заправочная станция, изображающая из себя страну», добавив, что Москва «взбрыкивает перед кончиной». Такой анализ устарел. Путин не обладает той властью, которую обладали его советские предшественники в 1970-х годах или президент Китая Си Цзиньпин сегодня, но и Россия не является тем слабым и полуразрушенным государством, каким она была в 1990-х годах. Несмотря на негативные демографические тенденции и откат рыночных реформ, она возродилась как одна из самых могущественных стран мира – обладающая значительно большей военной, кибернетической, экономической и идеологической мощью, чем это оценивает большинство американцев.

РФ остается грозной военной державой и одной из двух ядерных сверхдержав. Путин вложил значительные средства в ядерную модернизацию, а США – нет. Он также вложил огромные ресурсы в модернизацию российских обычных вооруженных сил. У вооруженных сил Кремля нет глобального влияния, но они представляют значительную угрозу для Европы и даже превосходят НАТО по некоторым параметрам, включая количество танков, крылатых ракет и войск на границе между НАТО и Россией. Путин также вложил значительные средства в космическое оружие, разведку и кибер-возможности, о которых Соединенные Штаты узнали на собственном горьком опыте, когда в прошлом месяце была разоблачена крупная российская хакерская кампания.. У Москвы меньше формальных альянсов и они слабее, чем у Вашингтона, но ее связи с Китаем, включая углубляющиеся военные связи, никогда не были такими тесными. По общему военному потенциалу Россия, вероятно, занимает третье место в списке самых могущественных стран мира.

Как экономическая держава РФ сильно отстает от США и Китая, но это не тот случай, который представляют себе многие американцы. У неё 11-я по величине экономика в мире; шестая – по паритету покупательной способности. В расчете на душу населения ВВП РФ больше, чем у Китая. А путинская ренационализация собственности и другое вмешательство государства в экономику дают ему контроль над гораздо большей долей экономических ресурсов страны, чем у демократических лидеров в крупных экономиках. Несомненно, в его распоряжении имеется достаточно экономических ресурсов, чтобы проводить агрессивную внешнеполитическую программу.

Путин также обладает значительной идеологической властью. Он вложил значительные средства в инструменты мягкой силы, включая принадлежащие государству и дружественные Кремлю телевидение, радио и платформы социальных сетей (на которых Москва стала мастером тайных операций по дезинформации). Годовой бюджет RT, который претендует на звание самого популярного новостного канала на YouTube , составляет 300 миллионов долларов. Режим Путина также поощрял создание множества полугосударственных организаций и квазичастных сил безопасности для продвижения российских интересов за рубежом, включая печально известное Агентство интернет-исследований, частную военную группу Вагнера., Фонд защиты национальных ценностей, Международное агентство суверенного развития и Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества. Имея такое количество рычагов влияния, Путин больше не может рассматриваться как президент приходящей в упадок державы. Такой анализ дает ложную надежду.

Имея такое количество рычагов влияния, Путин больше не может рассматриваться как президент приходящей в упадок державы

Помимо власти у Путина есть цель. Он очень мотивирован набором ортодоксальных, нелиберальных, антидемократических, антизападных идей. Американские аналитики часто воображают Путина транзакционным лидером (я слышал эту фразу десятки раз, когда работал в администрации президента Барака Обамы). Это суждение неверно. Как и все мировые лидеры, Путин будет заключать сделки с другими странами, если он считает, что они продвигают то, что он считает национальными интересами России. Но он также является идеологическим лидером, и многие его решения как внутри страны, так и за рубежом основываются на его желании продвигать свое антизападное мировоззрение.

Путин начал свою политическую карьеру как оппортунист, работая на прозападных лидеров, таких как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и президент РФ Борис Ельцин. После продвижения по служебной лестнице Путин тяготел к нелиберальным, националистическим и ортодоксальным ценностям. В первое десятилетие своего пребывания у власти он сосредоточился на продвижении этих ценностей в РФ путем подавления демократических практик и либеральных идей, усиления контроля над государственными СМИ, переписывания историй, принятия законов против ЛГБТ и установления связей с Русской православной церковью. На втором десятилетии своего правления он уделяет больше внимания и ресурсов продвижению своих нелиберальных ценностей за рубежом. В конце концов, зачем Путину вкладывать сотни миллионов долларов в расширение глобального присутствия RT, если бы он был всего лишь транзакционным реалистом?

Путин сознательно пытался позиционировать себя как лидер нелиберального, консервативного мира – роль, которую он определяет в противовес либеральному интернационализму США. Чтобы освободить европейцев от имперского контроля НАТО, он защищает суверенитет. Чтобы защитить автократию, он ругает Соединенные Штаты за поддержку так называемых цветных революций, будь то в Сербии, Грузии, Украине или на Ближнем Востоке во время арабской весны. Чтобы противостоять тому, что он называет западным либеральным декадансом, он провозглашает свое определение христианских, традиционных семейных ценностей, которые, по его утверждению, являются центральными для российской идентичности и возрождающихся консервативных движений во всем мире. Хотя Путин менее демагогичен по стилю, чем другие популисты, он использует некоторые из их риторик и методов, разделив как российское, так и другие общества на «настоящий» народ и его элитных эксплуататоров (даром что сам Путин глубоко и тесно переплетен с правящей экономической элитой России).

Путинизм завоевывает симпатии неофитов, главным образом в Европе, но также и в Соединенных Штатах и ​​других странах. Несколько лет назад Путин заметил, что «так называемые консервативные ценности приобретают новое значение», сославшись на политические успехи Виктора Орбана в Венгрии и Марин Ле Пен во Франции. Сегодня он может добавить к своему списку идеологических союзников премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, лидера Brexit Найджела Фараджа в Великобритании, бывшего вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини, президента Сербии Александра Вучича и лидера Партии свободы Гирта Вилдерса в Нидерландах. Почти в каждой европейской стране, а также в Соединенных Штатах существует политическая партия или движение, которое больше склоняется к нелиберальному путинизму, чем к западному либерализму. Официальные лица США слишком долго преуменьшали значение этого идеологического аспекта российско-американского соперничества.

Американские политики недооценивают способность российского лидера к рискованному поведению

Американские политики также недооценивают способность российского лидера к рискованному поведению, часто предполагая, что он будет предсказуемо реагировать на угрозы и побуждения. Но Путин последовательно ведет себя воинственно, даже когда затраты, казалось бы, перевешивают выгоды – аннексия Крыма, вмешательство в ближневосточные гражданские войны, кража и публикация документов, чтобы попытаться повлиять на исход выборов в США в 2016 году, и попытки убийства бывшего агента российской разведки. Сергея Скрипаля в Великобритании.

Путин – гораздо более ревизионистский лидер, чем его китайский коллега. По его мнению, он находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, их союзниками и многосторонними институтами, которые Вашингтон создал и в настоящее время поддерживает. Путин больше не желает сотрудничества с Западом или даже уважаемого места в либеральном международном порядке. Скорее, он стремится разрушить этот возглавляемый США порядок.

Путин – старый человек, который встал на этот путь после двух десятилетий пребывания у власти. Он не собирается внезапно менять свое мнение о стране, которую он считает угрозой, или принимать какие-либо усилия со стороны администрации Байдена по возобновлению важной позитивной двусторонней повестки дня. Байден и его команда должны признать, что Путин в ближайшее время не прекратит наступление на демократию, либерализм и многосторонние институты. Следовательно, они должны будут обуздывать и сдерживать путинскую Россию ещё долгое время.

К сожалению, то, что Джордж Кеннан классно рекомендовал на этих страницах (имеется в виду журнал Foreign Affairs) почти 75 лет назад, так же уместно и сегодня: «Главный элемент любой политики Соединенных Штатов в отношении Советского Союза должен заключаться в долгосрочном, терпеливом, но твердом и неусыпном сдерживании экспансивных тенденций русских». Американские политики не должны романтизировать сдерживание или славные дни противостояния советской угрозе; Между холодной войной и нынешней эпохой «горячего мира» много различий , некоторые из которых делают Москву менее угрожающей, а некоторые – еще более опасной. Но Байден и его команда национальной безопасности должны отказаться от устаревших представлений о российской угрозе и сформулировать новую политику по сдерживанию экономического, военного и политического влияния Кремля. Вашингтон может противодействовать идеологическому проекту Путина, даже работая с российским правительством в узких сферах, представляющих общий интерес, и углубляя связи с российским обществом в целом.

СДЕРЖИВАНИЕ ДОМА

Сдерживание должно начинаться дома. Недавнее вторжение РФ в киберсети правительства США и частного сектора ясно демонстрирует, что Соединенные Штаты не вложили достаточно средств в защиту от атак Москвы на цифровые сети США. Администрация Байдена должна работать с Конгрессом, чтобы выделить больше ресурсов на сдерживание киберугроз России, особенно против критически важной инфраструктуры, такой как банковская система США, электросети, вооруженные силы и системы ядерного оружия. Он также должен взять на себя большую ответственность за усиление кибербезопасности всех американцев. Граждане США ожидают, что вооруженные силы будут сдерживать или отражать физические атаки противников США. Почему бы им не ожидать того же в кибер-мире?

Чтобы защитить сети частных граждан и частного сектора, правительству США необходимо будет перестать полагаться на коммерческие продукты и частных лиц для киберзащиты и больше использовать необходимых технологий собственной разработки и собственных специалистов, администрации Байдена потребуется увеличить штат и бюджет Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. Эксперт по кибербезопасности Алекс Стамос также разумно предложил администрации создать киберпространство параллельное Национальному совету по безопасности на транспорте, которое могло бы расследовать атаки и рекомендовать способы их предотвращения.

Сдерживание также должно включать экономический элемент. Путин использует российские компании и капитал для продвижения своих внешнеполитических интересов. Поэтому Соединенным Штатам и другим западным странам следует разработать стратегию по ограничению экономической мощи Москвы, а именно, потребовать большей прозрачности в отношении российской финансовой деятельности внутри Соединенных Штатов, а также в странах Европы и Азии. Администрация Байдена должна воспользоваться новым законодательством, запрещающим анонимные подставные компании и разоблачать теневые российские инвестиции в бизнес и недвижимость США и работать с европейскими союзниками, особенно с Великобританией, для противодействия отмыванию российских денег во всех развитых демократиях. Российские экономические проекты на Западе с четкими геополитическими целями, такие как строительство газопровода «Северный поток – 2», должны быть заблокированы.

Сдерживание должно включать в себя усилия по противодействию вмешательству РФ в будущие выборы в США.

В то же время администрация Байдена должна заставить разведывательное сообщество США рассекретить больше информации об активах и деятельности Путина и его приближенных. Степень детализации незаконной деятельности России, задокументированная в отчете специального советника Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы 2016 года, показывает невероятные (и недостаточно используемые) возможности разведывательного сообщества США. Защищая свои методы и источники, Байден и его команда должны стремиться рассекретить как можно больше информации о российских финансовых переводах и отмывании денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Чтобы сдержать идеологическую мощь Путина в Соединенных Штатах, администрации Байдена следует разработать более четкие правила и нормы, требующие от РФ большей прозрачности в её усилиях по влиянию на общественное мнение США, будь то через традиционные или социальные сети, фонды, благотворительность или неправительственные организации (НПО ). В этом направлении достигнут некоторый прогресс; Американские компании, занимающиеся социальными сетями, предприняли ряд активных шагов для уменьшения дезинформации и повышения прозрачности. Но нормы и законы для разоблачения операций по влиянию РФ и защиты суверенитета США и суверенитета союзников по-прежнему плохо разработаны.

Наконец, сдерживание внутри страны должно включать усилия по противодействию вмешательству РФ в будущие выборы в США. Десятки изменений и улучшений в области избирательной системы и сфере кибербезопасности, больших и малых, разработаны, но еще не прописаны в законе. Администрация Байдена должна работать с Конгрессом над принятием и осуществлением этих реформ, начиная с Закона о защите выборов от троллей враждебных режимов ( Закон DETER ), который автоматически приведет к новым экономическим санкциям против режимов, которые вмешиваются в выборы в США.

СДЕРЖИВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Сдерживание за границей начинается с устрашения. С тех пор, как Путин аннексировал Крым и осуществил интервенцию на востоке Украины в 2014 году, члены НАТО пообещали увеличить свои расходы на оборону до двух процентов ВВП; разместили дополнительные войска в Эстонии, Латвии, Литве и Польше; и выделили больше ресурсов на противодействие киберразведке и операциям по дезинформации. Соединенные Штаты также инициировали многомиллиардный проект по увеличению своего военного присутствия в Европе и помогли стимулировать усилия по обеспечению готовности НАТО, чтобы позволить Североатлантическому союзу, в срок до 30 дней, разместить около 300000 солдат, 30 боевых кораблей и 30 авиационных эскадрилий в самых восточных странах-членах ЕС.

Эти инициативы хороши, но их недостаточно. НАТО нуждается в увеличении обычных наземных сил для отражения атаки России, особенно на уязвимый южный фланг. Альянс также должен улучшить военную мобильность между странами и устранить растущие политические разногласия между государствами-членами, в частности, Венгрией, Турцией и другими союзниками. НАТО также необходимо подтвердить свою приверженность демократическим ценностям: она должна установить минимальные стандарты управления, которым должны соответствовать государства-члены, в противном случае их членство может быть приостановлено.

Эти улучшения потребуют нового лидерства США в альянсе. Байден должен дать понять, что Соединенные Штаты вновь привержены защите своих союзников по НАТО и работе с их лидерами над повышением военной готовности. Ему следует продолжать призывать членов НАТО выполнять свои обязательства по расходам в два процента, но также направлять больше объединенных ресурсов альянса на улучшение военной мобильности и транспортных возможностей. Его администрация должна настаивать на обновлении морской стратегии НАТО: альянсу нужны новые системы вооружений, включая фрегаты с противолодочными технологиями, атомные подводные лодки и подводные лодки с традиционными двигателями, а также патрульные самолеты.

Подтверждая обязательства Соединенных Штатов перед НАТО, Байден должен подчеркнуть, что альянс является оборонительным, он никогда не нападал на Россию и было бы безумием, это сделать. Укрепление военного потенциала НАТО угрожает вооруженным силам РФ только в том случае, если они атакуют союзника по НАТО. Действительно, лучший способ сохранить мир в Европе – это убедиться, что Путин знает, что военная агрессия против члена НАТО будет дорого стоить.

Успешная демократическая Украина вдохновит появление новых демократических возможностей как внутри России, так и в других бывших советских республиках

Администрация Байдена также должна противостоять агрессии РФ против партнеров, не входящих в НАТО. И никакой театр действий в борьбе за сдерживание Путина не является более важным чем Украина. Создание безопасной, процветающей и демократической Украины, даже если часть страны останется под российской оккупацией, – лучший способ противостоять идеологической и военной агрессии Москвы в Европе. Успешная демократическая Украина вдохновит появление новых демократических возможностей как внутри России так и в других бывших советских республиках – точно так же, как неудавшаяся украинская демократия и экономика послужат нарративу Путина о тщетности революций, якобы спонсируемых Соединенными Штатами. Поэтому администрация Байдена должна усилить военную, политическую и экономическую поддержку Украины со стороны США, чтобы способствовать успеху застопорившихся реформ.

Трамп нанес реальный ущерб американо-украинским отношениям. Его администрация правильно оказала помощь оружием повышенного могущества украинским военным, усилила военную подготовку и увеличила помощь Киеву. Но, как мир узнал во время его (первых) слушаний по делу об импичменте, Трамп подорвал этот прогресс, пытаясь использовать помощь США для продвижения своих усилий по переизбранию в 2020 году. В годы правления Трампа повестка дня экономических и политических реформ в Украине изменилась, а политическое влияние крупных бизнес-конгломератов росло. В новую эпоху Байдена федеральные агентства США, Конгресс, бизнес и неправительственные организации должны более активно взаимодействовать с правительством и обществом Украины для содействия демократическим и рыночным реформам.

В то же время администрации Байдена следует сохранить, если не усилить, нынешний режим экономических санкций против Москвы. Президент Барак Обама тесно сотрудничал с союзниками и партнерами, чтобы ввести в действие самый полный набор санкций, когда-либо вводимых против РФ в качестве наказания за аннексию Крыма и военное вмешательство на Украине. Пока Путин продолжает оккупировать украинскую территорию, санкции должны усиливаться. Как минимум, команда Байдена должна сохранить санкции, которые сейчас действуют, поскольку в Европе растет усталость. Отменить их до того, как Путин изменит курс на Украине, станет ужасным сигналом.

Администрация Байдена также должна стремиться поддерживать другие страны на границе с Россией: Армения, Грузия, Молдова и Узбекистан – все они заслуживают дипломатического повышения. Байдену следует встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты не будут налаживать отношения с президентом Александром Лукашенко, как они это уже неоднократно делали в прошлом. В последние годы Литва стала ярым защитником свободы в регионе: Байден должен наградить Вильнюс, назначив в страну высокопоставленного посла США с опытом защиты прав человека.

СЛОВА НЕ ДОЛЖНЫ РАСХОДИТЬСЯ С ДЕЛОМ

Путин объявил либерализм устаревшим; Администрация Байдена должна доказать его неправоту – прежде всего, обновив американскую демократию дома. В то же время новый президент должен выполнить свое предвыборное обещание возвышать ценности во внешней политике США, особенно в отношении России, – критикуя антидемократическое поведение и нарушения прав человека, но также подкрепляя эти слова действиями. Администрация Байдена должна наказать тех, кто в прошлом году отравил лидера российской оппозиции Алексея Навального (а теперь несправедливо арестовал его по возвращении в Россию), а также тех, кто продолжает издеваться над мирными демонстрантами в Беларуси. Байден должен наказывать не только тех, кто нарушает права человека, но и экономических игроков, которые поддерживают эти преступные действия и получают от них выгоду. Применение закона Магнитского для наложения санкций на нескольких низших полковников или судей – это именно то, чего ожидают Путин и Лукашенко; Байден должен делать неожиданные поступки и наказывать тех, у кого есть реальная власть.

Администрация Байдена также должна реструктурировать правительство США, чтобы более эффективно продвигать либерально-демократические ценности. Ему следует объединить Бюро демократии, прав человека и труда Государственного департамента в Управление общественной дипломатии и связей с общественностью, чтобы лучше согласовать ценности и стратегические коммуникации США. Заместителю министра, отвечающему за этот портфель, следует поручить выявление, сдерживание и замедление распространения антиамериканской дезинформации, в том числе из России.

Путин объявил либерализм устаревшим; администрация Байдена должна доказать, что он неправ.

Администрации Байдена также необходимо будет реформировать Агентство США по глобальным СМИ (USAGM), которое понесло значительный ущерб в эпоху Трампа. Вашингтону не следует стремиться противопоставить российской пропаганде американскую пропаганду. Скорее, для противодействия дезинформации, он должен работать с помощью реальных репортажей авторитетных журналистов из России, Украины и других стран региона. С этой целью Радио Свободная Европа / Радио Свобода следует отделить от USAGM и сделать независимой организацией, все еще финансируемой Конгрессом, но со своим собственным правлением и более прочным межсетевым экраном, отделяющим его от федерального правительства. Чтобы поддержать независимую журналистику и антикоррупционные усилия в РФ и прилегающем регионе, Вашингтону потребуется разработать новые программы и подходы. Прямое финансирование со стороны США российских СМИ испортило бы их. Вместо этого Соединенным Штатам следует сосредоточиться на предоставлении возможностей краткосрочного обучения, годичных стипендий в университетах США и Европы и стажировок в западных СМИ. Образование и свободный поток информации – это самое эффективное оружие, которым располагают Соединенные Штаты для борьбы с российской пропагандой.

Администрация Байдена должна побудить американские платформы социальных сетей преуменьшать значение или, по крайней мере, предоставлять больше информации о поддерживаемом Кремлем контенте. Алгоритмы, используемые для ранжирования и организации контента в поисковых запросах YouTube, Google и Bing, должны быть скорректированы, чтобы снизить рейтинг информации, которую РФ распространяет через свои пропагандистские каналы. Когда такой контент действительно появляется в результатах поиска, компаниям следует сочетать его с аналогичным контентом от более надежных новостных организаций; каждый раз, когда появляется статья или видео RT, рядом с ними должна появляться история BBC. Администрация Байдена должна одновременно работать с другими демократическими странами по всему миру, чтобы разработать общий набор законов и протоколов для регулирования российских СМИ, контролируемых правительством, включая ботов и троллей.

ВЫБОРОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Даже если Вашингтон работает над сдерживанием российского влияния внутри страны и за рубежом, он должен стремиться вовлечь Кремль в решение небольшого количества взаимовыгодных вопросов, как это было во время холодной войны. Администрация Байдена должна немедленно начать работать с Путиным над продлением нового договора СНВ на пять лет. Этот договор не только предотвращает ненужную гонку вооружений между Россией и США, но также устанавливает меры проверки, которые предоставляют ценную информацию о ядерном оружии РФ и его модернизации. Ограничения договора особенно выгодны Соединенным Штатам, поскольку Москва вложила значительные средства в разработку ядерного оружия, а Вашингтон – нет. Трамп предложил включить в эти переговоры Китай. Байдену не следует преследовать эту идею. Вместо, его администрации следует сначала добиваться двустороннего продления нового договора СНВ с Россией на пять лет, а затем начать переговоры с Китаем, Россией и, возможно, с Францией и Соединенным Королевством о будущем многостороннем договоре, который ограничит развертывание ядерного оружия. Другими словами, эти два усилия должны быть последовательными, а не связанными.

После продления нового договора СНВ администрация Байдена должна попытаться начать широкий диалог с Москвой о возможных ограничениях в отношении нестратегического ядерного оружия, гиперзвукового оружия, новых систем доставки и космического оружия. Путин, скорее всего, отклонит предложение Байдена о таких переговорах, но мир должен знать, что Москва, а не Вашингтон, отказалась от них. На отдельном переговорном пути американские и российские эксперты по кибербезопасности должны попытаться прийти к соглашению о том, какие активы могут и не могут быть законным объектом нападения. Например, системы и инфраструктура ядерного оружия должны быть закрыты как для российских, так и для американских хакеров. Опять же, ни у кого не должно быть иллюзий относительно вероятности прогресса на этом фронте, но команда Байдена ничего не теряет, предлагая поговорить.

Непонимание никогда не должно быть источником конфликта.

По небольшой горстке общих международных проблем – например, пандемии, изменение климата и нераспространение ядерного оружия – Соединенным Штатам следует также стремиться работать с Россией в рамках многосторонних институтов, а также сдерживать ее злоупотребления в других многосторонних организациях, включая, прежде всего, ИНТЕРПОЛ.

В более общем плане высокопоставленные чиновники в администрации Байдена должны стремиться наладить более регулярные контакты со своими российскими коллегами, чтобы снизить риск недопонимания. Несмотря на то, что Трамп хвалил лично Путина, фактическая дипломатия между Вашингтоном и Москвой за последние четыре года существенно сократилась. Контакты на высоком уровне были редкостью. После кубинского ракетного кризиса лидеры США и Советского Союза разработали несколько механизмов управления кризисами и их предотвращения, чтобы избежать ненужной эскалации и уменьшить количество ложных представлений. В течение следующих четырех десятилетий удалось избежать наихудшей формы конфликта – тотальной войны с применением обычных вооружений или ядерной войны. К сожалению, эта минимальная цель должна быть в повестке дня новой администрации Байдена. Вашингтон и Москва и дальше будут не соглашаться, соревноваться, и сталкиваются по многим вопросам, сколько бы они ни говорили. Но недопонимание никогда не должно быть источником конфликта.

ДЕНЬ ПОСЛЕ ПУТИНА

Следуя своей параноидальной антиамериканской программе, Путин закрыл Корпус мира, отменил давнюю школьную программу обмена будущими лидерами и прогнал американские фонды и НПО, работающие в России, из-за опасений межкультурных контактов. Команда Байдена должна найти новые способы развития этих связей, даже несмотря на возражения Путина. В конечном итоге налаживание и поддержание связей с российским обществом подорвет антиамериканскую пропаганду Путина, а также американские стереотипы о русских.

Новая администрация должна облегчить россиянам учебу и поездки в Соединенные Штаты ( и призвать европейских союзников сделать то же самое ). Чем больше виз в США, тем лучше. Российских студентов университетов следует поощрять к приезду в Соединенные Штаты и, возможно, даже предоставлять безвизовый въезд, при условии, что контрразведка США сможет предпринять необходимые меры для перехвата шпионов. Администрация Байдена должна расчистить путь для иммиграции талантливых россиян в Соединенные Штаты и побудить законные российские компании частного сектора к осуществлению американских инвестиций и партнерских отношений. Цель налаживания таких контактов – продемонстрировать всем, кто посещает, экономические преимущества рынков и западной интеграции, а также стоимость государственной собственности и меркантилистского поведения.

Государственный департамент Байдена должен поощрять всех американских дипломатов в РФ к активному участию в публичной дипломатии. Каждый сотрудник дипломатической службы и многие должностные лица, работающие в других департаментах и ​​ведомствах Москвы, должны стать почетными членами отдела по связям с общественностью. Байдену также следует отменить решение Трампа закрыть консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке и вместо этого предоставить этим форпостам американской мягкой силы необходимый персонал и ресурсы, чтобы они стали эффективными.

Что наиболее важно, администрация Байдена, а также другие избранные американские должностные лица, комментаторы и журналисты должны прекратить демонизировать русский народ. Байден и его команда должны изо всех сил стараться проводить различие между государством Россия и русскими – между Путиным и русским народом. Например, администрация должна четко объяснить, что санкции США предназначены для наказания нарушителей прав человека и изменения агрессивного внешнеполитического поведения Путина, а не для того, чтобы навредить российскому народу, не говоря уже о том, чтобы спровоцировать смену режима. Американцы должны помнить, что русские не аннексировали Крым; Путин сделал. Россияне не вмешивались в выборы в США в 2016 году; Путин сделал. Не каждый русский, работающий в Соединенных Штатах, пытается украсть американскую интеллектуальную собственность, и не каждый русский студент в Соединенных Штатах является шпионом (подавляющее большинство из них – нет). Не все русские аккаунты в Твиттере, критикующие политику США, являются ботами, контролируемыми Кремлем. Текущий конфликт Вашингтона с Москвой был спровоцирован выбором Путина, а не российской историей или культурой. «Русофобия» и стереотипы о врожденной склонности россиян к империализму и диктатуре служат только интересам Путина.

Путин и его автократический режим подтолкнули Россию к конфликту с демократическим, либеральным Западом и, в частности, с Соединенными Штатами. Но Путин не будет править Россией вечно. Когда-нибудь смена руководства и, возможно, даже системы правления в РФ откроет возможность для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Сдерживая Путина дома и за границей, взаимодействуя с его режимом там, где это разумно и возможно, и обращаясь напрямую к российскому народу, администрация Байдена может начать закладывать фундамент для этого дня, каким бы далеким он ни был.