Пациенты с депрессией и тревожностью стали чаще выпивать во время пандемии

21.01.2021, 4:52, Разное

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О том, что во время пандемии значительно возросло потребление алкоголя в разных возрастных группах, ученые сообщали не раз. Опрос, который провели исследователи из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета, показал, что люди с депрессией, тревожностью и другими психическими расстройствами «принимают на грудь» чаще, чем их ровесники без таких проблем.

В онлайн-опросе приняли участие 5850 взрослых американцев из всех штатов. Респонденты отвечали на вопросы о своем психологическом состоянии и о том, насколько изменились их алкогольные привычки во время пандемии. Около 29% участников признались, что стали выпивать больше, в то время как 19,8% респондента сообщили, что уменьшили потребление спиртного. Однако у людей с депрессией вероятность злоупотребления алкоголем была на 64% больше, чем у тех, кто страдает от тревожного расстройства (на 41%).

Опрос также выявил взаимосвязь алкогольных привычек с возрастом респондентов. Чаще всего об увеличении потребления спиртного сообщали молодые люди до 40 лет (40% участников). В то же время участники от 40 лет и старше с симптомами депрессии и тревоги примерно в два раза чаще говорили о том, что стали больше пить по сравнению со своими ровесниками без психических расстройств.

Авторы исследования считают, что люди больше пьют из-за стресса, причинами которого являются и пандемия, и изоляция. Они считают, что у обнаруженного ими роста употребления алкоголя во время локдауна могут быть длительные негативные последствия для здоровья людей.

Отметим, что депрессия и тревога нередко появляются из-за перенесенного COVID-19. Группа итальянских исследователей выяснила, что примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которое появилось после коронавируса. Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность — 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией — 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) обнаружены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства — у 20%.