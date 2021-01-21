Появились данные о нескольких погибших при взрыве в Мадриде

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21.01.2021, 4:42, Новости дня
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По меньшей мере два человека погибли при взрыве в Мадриде, информирует испанское радио.

Телеканал TeleMadrid со ссылкой на полицию сообщает, что речь идет о нескольких погибших, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Напомним, сильный взрыв прогремел в среду в центре испанской столицы. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.



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