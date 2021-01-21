В Германии запретили умерщвлять новорожденных цыплят

21.01.2021, 4:42, Новости дня

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Фермам в Германии запрещено умерщвление нежелательных суточных цыплят, соответствующий законопроект приняло правительство ФРГ, сообщило министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей.

Германия стала первой в мире страной, которая пошла на такое урегулирование. Выбраковка нежелательных цыплят (цыплят мужского пола и нездоровых цыплят женского пола) – распространенная практика в промышленном производстве яиц, так как содержание ненесущей птицы считается экономически неоправданным. Запрет в ФРГ должен вступить в силу с конца 2021 года, передает РИА «Новости».

«Этим моим законопроектом я добиваюсь того, чтобы в Германии яйца производились без умерщвления цыплят. Эта неэтичная практика устарела. Это прогресс в деле защиты животных: во всем мире мы первые, кто действует так решительно», – сообщила глава минсельхоза ФРГ Юлия Клекнер.

Альтернативой умерщвлению цыплят может стать выращивание их для производства мяса, для вторичного использования в селекционных целях и дальнейшего производства яиц и мяса, либо же определение пола цыпленка до вылупления. Ведомство выделяет фирмам финансовую помощь на такую работу. Кроме того, с 2024 года будет запрещено уничтожать эмбрионы после шестого дня с момента начала высиживания яиц.