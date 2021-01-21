В ходе операции по ликвидации боевиков в Чечне несколько силовиков получили ранения
21.01.2021, 4:42,
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Во время спецоперации по ликвидации банды Аслана Бютукаева в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения, сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.
«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», – передает его слова ТАСС.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне.
Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.
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