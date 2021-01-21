Мнение: О дальнейшей судьбе СНВ-3

21.01.2021, 4:06, Разное

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За несколько минут до того, как Байден стал 46-м президентом США, МИД РФ опубликовал позицию РФ по поводу возможности продления договора СНВ-3, который остался по сути единственным крупным договором такого рода, который еще не был выброшен на помойку.

Если коротко, то РФ готова к продлению действия договора еще на 5 лет в случае, если США откажутся от требований выдвигавшихся администрацией Трампа и будут готовы после пролонгации договора, конструктивно обсуждать проблемные моменты связанные с новейшими видами вооружений, дабы удержать текущую гонку вооружений в относительных рамках.

О дальнейшей судьбе Договора о СНВ

В сфере контроля над вооружениями предыдущая американская Администрация планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав».

Судя по контрпродуктивной и откровенно агрессивной переговорной линии, проводившейся Администрацией Д.Трампа по вопросу о продлении ДСНВ, Вашингтон готовил незавидную судьбу и для этого последнего международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав. Американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Примечательно, что эта кампания не достигла своих целей: ни у мировой общественности, ни даже у американских союзников не нашло поддержки стремление Вашингтона пожертвовать Договором, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения.

Тем не менее, Администрация Д.Трампа была готова пойти наперекор мнению международного сообщества и пренебречь серьёзными репутационными издержками, заявляя о намерении отказаться от продления ДСНВ, если не будут приняты ультимативные дополнительные требования, выдвинутые американской стороной. Эти требования предполагали по сути вскрытие Договора и переформатирование в пользу США его верификационного режима. От нас также требовали безальтернативного принятия навязываемой Вашингтоном парадигмы, которая фактически ставила крест на основах контроля над вооружениями, доказавших за многие десятилетия свою эффективность.

Цели Администрации Д.Трампа были очевидны: добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий продления ДСНВ или путём избавления от данного Договора. При этом представители Вашингтона прямо угрожали по истечении действия ДСНВ незамедлительно приступить к «дозагрузке» стратегических носителей и соответствующих платформ, включая расконсервацию тех средств, которые были ранее объявлены американской стороной «переоборудованными» вопреки предписанным ДСНВ процедурам и выведены из засчёта по Договору нелегитимным путём, что по сути ставило под вопрос жизнеспособность соглашения как такового.

Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причём с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как Договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в Договоре пятилетний срок. Это позволило бы России и США серьёзно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира.

Наше видение рамок такой работы передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность. В его основе – предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий. Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон. Важным был бы и предметный разговор по теме обеспечения безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении. Рассчитываем, что новая Администрация США займёт в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтёт все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов.

https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4529343 – цинк

Собственно, продление договора позволит держать гонку вооружений в контролируемом русле.

Обвал и этого договора, сделает гонку вооружений в разы более масштабной.

Формально США как бы не против продлить договор, но под фразеологией о продлении, вполне может скрываться все та же позиция, когда РФ будут предлагать продлить договор "с учетом пожеланий США", то есть пойти на определенные уступки. А когда Россия откажется, Вашингтон может заявить, что Байден конечно очень хотел продлить договор, но неконструктивная позиция России этому помешала. Поэтому, Байден сделал все что мог, но договор не продлен. Точно также уже произошло с ДРСМД и ДОН.

Ясность тут наступит очень скоро, так как до истечения срока договора остались считанные недели.

РФ конечно заинтересована в продлении договора, так как удорожание гонки вооружений в текущих экономических реалиях Москве совсем не выгодно.

Но на односторонние уступки в этом вопросе, ради продления договора, Москва конечно не пойдет.

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