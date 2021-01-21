 

Мнение: Байден и Путин: странные инагурации

21.01.2021, 4:02, Разное
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Напряжно было в Вашингтоне в канун восшествия Сонного Джо

Все пишут, что меры предосторожности, принятые в Вашингтоне до и во время инаугурации Байдена – это “что-то особенного”. Такого, мол, не было никогда прежде: нагнали войска, военной техники, все перекрыли, все стоят на ушах, вместо публики будут какие-то флажки, пустые улицы, столица Америки смотрится как почти прифронтовой город… А эти солдаты, спящие в Капитолии на мраморных полах, словно бомжи в метро?!

Но есть конфузу с байденовской инаугурацией и свои юмористические параллели: не в Америке – у нас! Сразу, конечно же, вспоминается инаугурация Путина в 2012 году, тогдашняя “пустая Москва”, когда “все было зачищено и перекрыто”. И тогда тоже нагнали в Москву каких-то военных, путинский кортеж несся по пустым улицам, граждане мужественно показывали телевизору факи… А уж сколько было остроумия и сарказма в сетях! Особенно любили тогда сравнивать путинскую партизанскую инаугурацию с аналогичной у Обамы. Даже вот такие коллажи делали:

А если еще припомнить: с чего бы вдруг Путин так скандально инаугурировался в 2012? Да потому что незадолго до этого прошли крайне скандальные выборы в Госдуму декабря 2011 года, когда правящую партию Единую Россию НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЙ граждане заподозрили в проведении массовых фальсификаций, подстав, вбросов и прочего мошенничества – что и создало крайне негативный фон для путинского воцарения, из-за чего он и предпочел принимать президентскую присягу буквально под прикрытием штыков и опасаясь народного гнева…

Ничего не напоминает?

Конечно, НЕТ, ну что вы. Как вы вообще можете сравнивать! Байден ведь победил абсолютно честно!

Ну да, ну да.


Пусты были улицы Вашингтона… Ой, это ж Москва. Москва-2012.

Источник: Размышления вольного социолога



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