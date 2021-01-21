 

Мнение: Время не терять оптимизма?

21.01.2021, 3:52, Разное
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Трамп покинул Белый дом. В должность президента США  вступил Байден.

После вступления в должность президента США,  Байден заявил что «Америка должна стать лучше».
Дословно: «Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цель — демократия. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час демократия восторжествовала».

Задумался. Как отразится на России, что Трамп ушел, а пришел Байден? Хуже вроде бы уже некуда?  Или надо сохранять оптимизм и верить, что еще есть куда падать?

На снимке: Джо Байден и Камала Харрис с новой командой. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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