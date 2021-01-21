Мнение: Время не терять оптимизма?
21.01.2021, 3:52,
Разное
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Трамп покинул Белый дом. В должность президента США вступил Байден.
После вступления в должность президента США, Байден заявил что «Америка должна стать лучше».
Дословно: «Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цель — демократия. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час демократия восторжествовала».
Задумался. Как отразится на России, что Трамп ушел, а пришел Байден? Хуже вроде бы уже некуда? Или надо сохранять оптимизм и верить, что еще есть куда падать?
На снимке: Джо Байден и Камала Харрис с новой командой. Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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