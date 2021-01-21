За час до инаугурации Байдена в соседнем здании Верховного суда США объявили угрозу взрыва

21.01.2021, 3:48, Новости дня

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В Вашингтоне объявлена угроза взрыва в здании Верховного суда США, расположенном всего в 300 метрах от Капитолия, сообщают американские СМИ.

«Официальный представитель подтвердил CNN, что в Верховном суде была объявлена угроза взрыва, но эвакуация не объявляется», – цитирует сообщение CNN РИА «Новости».

Напомним, действующий американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей покинули Белый дом. Позднее в этот же день после инаугурации сюда въедет новый глава государства Джо Байден.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду). Первые указы Байдена, которые он планирует подписать в день инаугурации, будут нацелены на то, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».