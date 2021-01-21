Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

21.01.2021, 3:48, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в первый день пребывания в должности подписал исполнительный указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

«Это первые из многих документов. Думаю, нет времени ждать, надо приступать к работе немедленно. Как мы ранее заявляли, мы подпишем ряд исполнительных указов в течение нескольких дней. Я начну сегодня [с борьбы] с вызванным коронавирусом кризисом, наряду с экономическим и кризисом в области климата», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время церемонии подписания исполнительного указа в Белом доме. «Я подписываю документ о возвращении к Парижскому соглашению по климату», – сказал Байден.

Глава Белого дома коснулся темы климата также на виртуальной церемонии приведения к присяге ряда чиновников новой американской администрации. «У нас много возможностей. Мы можем преодолеть угрозу, связанную с изменением климата. Я действительно в это верю», – сообщил Байден.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.

Напомним, 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что РФ должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить».