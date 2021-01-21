Мнение: Нерыбные истории
21.01.2021, 3:36,
Разное
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Некоторые рапаны, когда пишут письма, сразу же предупреждают, что они нерыбы.
На всякий случай, вдруг я без подсказки не соображу.
Или когда хотят мотивировать меня обязательно опубликовать, тоже.
Вот так, например.
linaalina3
Нерыбная история
Здравствуйте, дорогая Эволюция!
Я завела аккаунт на жж и жду 3 месяца, согласно вашим правилам. Но за это время есть риск потерять отношения и письмо станет неактуальным.
Надеюсь, что нерыбная история вас заинтересует:
Я белладонна нерыба, 24. Он КСЖ нерыба, 28.
…..
Ну и дальше нерыбная история, которую я дочитывать не стала.
Рапана видно сразу, по первому абзацу. Особенно такого рапана, который совсем рапан.
Я даже о новом виде границ стала думать: водоросли. Это когда границы немного хуже, чем у рапана.
Я планирую чаще давать вам на разбор письма нерыб, рыб и рапанов вперемешку, не предупреждая, где кто.
С завтрашнего дня попробуем.
Я постараюсь сразу не вмешиваться, дать возможность разные точки зрения высказать, если они будут.
А пока предлагаю обсудить, чем все-таки отличаются нерыбьи истории.
А чем отличаются истории рапанов? Вот у этого автора, какие признаки?
Ну и рыбьи истории, соответственно. Это когда не рапан уже вроде, но и не нерыба.
По каким признакам будете отличать?
Готовы рисковать и пробовать?
Источник: Эволюция
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