 

Мнение: Нерыбные истории

21.01.2021, 3:36, Разное
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Некоторые рапаны, когда пишут письма, сразу же предупреждают, что они нерыбы.

На всякий случай, вдруг я без подсказки не соображу.

Или когда хотят мотивировать меня обязательно опубликовать, тоже.

Вот так, например.

linaalina3

Нерыбная история

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Я завела аккаунт на жж и жду 3 месяца, согласно вашим правилам. Но за это время есть риск потерять отношения и письмо станет неактуальным.

Надеюсь, что нерыбная история вас заинтересует:

Я белладонна нерыба, 24. Он КСЖ нерыба, 28.

…..

Ну и дальше нерыбная история, которую я дочитывать не стала.

Рапана видно сразу, по первому абзацу. Особенно такого рапана, который совсем рапан.

Я даже о новом виде границ стала думать: водоросли. Это когда границы немного хуже, чем у рапана.

Я планирую чаще давать вам на разбор письма нерыб, рыб и рапанов вперемешку, не предупреждая, где кто.

С завтрашнего дня попробуем.

Я постараюсь сразу не вмешиваться, дать возможность разные точки зрения высказать, если они будут.

А пока предлагаю обсудить, чем все-таки отличаются нерыбьи истории.

А чем отличаются истории рапанов? Вот у этого автора, какие признаки?

Ну и рыбьи истории, соответственно. Это когда не рапан уже вроде, но и не нерыба.

По каким признакам будете отличать?

Готовы рисковать и пробовать?

Источник: Эволюция



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