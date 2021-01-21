Мнение: Сожжение флагов США в Денвере

21.01.2021, 3:10, Разное

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Объединение американской нации при Байдене началось с Денвера (также протесты идут в Сакраменто), где местные активисты BLM и Antifa собрались у Капитолия штата в ожидании прихода вооруженных сторонников Трампа, которые в теории могли выступить против инаугурации фальшивого президента. Но трамписты не пришли, поэтому оппоненты начали третировать двух религиозных проповедников, которые топили против абортов, после чего блокировали улицу и сожгли два флага США.

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Как я ранее уже не раз писал, эту пасту, в тюбик обратно будет проблематично затолкать.

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