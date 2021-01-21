 

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

21.01.2021, 2:52, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом РФ Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу.



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