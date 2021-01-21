Адвокат разъяснил законность ареста Навального на 30 суток

21.01.2021, 2:52, Новости дня

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Уголовно-процессуальный кодекс разрешает заключение под стражу осужденного, скрывшегося от отбывания наказания, на срок до 30 суток, даже если в поступивших в суд материалах нет представления о замене осужденному наказания. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД глава адвокатского бюро «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«Весьма удивлен, что появились комментарии некоторых адвокатов, причем не самых последних в сообществе, что действующее уголовно-правовое законодательство якобы не предусматривает возможность продления срока задержания лица, уклоняющегося от отбывания наказания, до 30 суток, – сообщил Корчаго. – Вынужден представить уголовно-правовой ликбез для этих коллег».

По его словам, по смыслу положений пункта 18 статьи 397 УПК РФ, судебное решение о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, на срок до 30 суток может быть принято до решения вопроса о замене ему наказания. «В связи с этим отсутствие в материалах, поступивших в суд, представления о замене осужденному наказания не препятствует разрешению вопроса о заключении его под стражу на основании пункта 18 статьи 397 УПК РФ. То есть УПК регламентирует что и кто имеет право делать при розыске лица, которое уклоняется от исполнения приговора. После задержания суд имел право до 30 суток продлить задержание. Пленум Верховного суда РФ это разъяснил», – отметил Корчаго.

Между тем РАПСИ проанализировало судебную практику по делам о замене условного наказания на реальное лишение свободы в преддверии процесса по обращению ФСИН по поводу Алексея Навального, который вместо условного может получить 3,5 года реального срока.

Так, неоднократное игнорирование условно осужденным обязанности регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции всегда приводит к тому, что суд заменяет ему условное наказания на реальное, причем в подавляющем большинстве случаев суды отправляют фигурантов в колонию на такой же срок, который был назначен по приговору.

При этом нарушение находящимся на испытательном сроке административного законодательства является дополнительным и веским доводом о необходимости отмены условного осуждения. Также суды принимают во внимание насколько злостными и систематическими являются нарушения.

К примеру, в 2019 году Ленинский районный суд Саранска рассмотрел дело об отмене условного осуждения в отношении местного жителя Юрия Пронина, который был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательном сроком два года. Осужденный пять раз не являлся в инспекцию по месту жительства и совершил административное правонарушение. Суд отменил условное осуждение и заменил срок на реальный.

Также в марте прошлого года Нижнетавдинский районный суд заменил условное наказание Ольге Лукиной, осужденной условно на 2,5 года. За это время она совершила два административных правонарушения, а также трижды нарушила обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления. Всего в отношении Лукиной было вынесено шесть письменных предупреждений. Суд направил ее для реального отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на 2,5 года.

Аналогичное решение принял и Тербунский райсуд Липецкой области в марте 2020 года в отношении Натальи Мухиной, которая была приговорена к трем годам лишения свободы условно за незаконный оборот наркотиков. Она дважды была привлечена к административной ответственности и трижды не явилась для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин. В итоге вместо трех лет условно она получила три года колонии общего режима.

Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит заявления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше».

В ведомстве указали, что в течение 2020 года Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению в отношении него были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, который в данном случае может составить 3,5 года.

Кроме того, он также не являлся на регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в период с 17 августа по 29 декабря 2020 года. «При этом УФСИН РФ по городу Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 года Навальный находился на лечении в клинике Charite (город Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23.09.2020 года Навальный был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 года в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился», – подчеркнули в ведомстве.

В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.