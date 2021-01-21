Сотрудников новой администрации США привели к присяге через интернет

21.01.2021, 2:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в виртуальном формате привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой американской администрации.

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями из-за пандемии нового коронавируса все сотрудники новой американской администрации давали присягу через интернет, передает ТАСС. «С нами сотни сотрудников аппарата Белого дома и сотни других назначенных [служащих] в [различных правительственных] ведомствах», – объявила ведущая церемонии, директор кадрового отдела Белого дома Кэти Расселл.

Байден предупредил, что новую американскую администрацию ждет много тяжелой работы. Он также подчеркнул, что американское правительство работает на народ США, а не наоборот. «Вы работаете для людей. Я работаю для людей», – сообщил Байден, призвав госслужащих относиться ко всем согражданам с уважением и пригрозив в противном случае немедленным увольнением.

Присутствовавшие на церемонии журналисты поинтересовались, не опасается ли новый глава Белого дома затягивания Сенатом США утверждений кадровых назначений на ключевые посты в американском правительстве. «Нет, я не обеспокоен [на этот счет], уверен, что мы можем двигаться быстро», – ответил Байден.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена.

В воскресенье МИД РФ заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.