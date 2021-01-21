Хиллари Клинтон о Байдене: Думаю, что момент и этот человек созданы друг для друга

21.01.2021, 2:12, Новости дня

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что 46-й президент США Джо Байден умеет слушать людей, а стране сейчас нужен заботливый и чуткий лидер. Об этом 20 января сообщает CNN.

“Я думаю, что момент и этот человек созданы друг для друга”, – сказала Клинтон.

Она подчеркнула, что благодарна за возможность присутствовать на инаугурации и счастлива отпраздновать передачу власти мирным путем.

“Для многих американцев было очень важно увидеть церемонию, проводимую на платформе, где всего несколько недель назад мародеры и террористы пытались остановить демократию, так что это действительно воодушевило меня”, – отметила Клинтон.

По ее словам, Байден является правильным лидером на данный момент, он умеет сочувствовать и слушать людей, пытается поднять им настроение.

“Думаю, что нашей стране сейчас нужен заботливый, отзывчивый, чуткий лидер. И все это – Джо Байден”, – отметила экс-госсекретарь.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

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