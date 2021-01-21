 

В России заявили, что уничтожили банду, в состав которой входили “боевики из Украины”

21.01.2021, 2:12, Новости дня
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Спецслужбы РФ в 2020 году ликвидировали в Чечне и Ингушетии 16 членов банды радикального исламиста, полевого командира Аслана Бютукаева, в которую входили “боевики, прибывшие из Украины”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный антитеррористический комитет.

Других подробностей о якобы украинцах в сообщении не приводится.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что убиты сам Бютукаев и еще пять человек, находившиеся в федеральном розыске.

“Бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске”, – написал Кадыров.

Он добавил, что некоторых успели опознать, это Аслан Бютукаев, Шамхан Саралиев, Иса Базуркаев, Вахита Даршаев.

По данным антитеррористического комитета РФ, Бютукаев возглавлял разрозненные бандгруппы, совершавшие преступления на Северном Кавказе. Он был специалистом по подготовке террористов-смертников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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