Байден вернул США в Парижское климатическое соглашение

21.01.2021, 2:12, Новости дня

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46 президент США Джо Байден 20 января подписал 15 первых указов. Об этом сообщает CNN.

Байден через несколько часов после вступления в должность президента направил в ООН уведомление о том, что США повторно присоединятся к Парижскому климатическому соглашению, отметил телеканал.

Новый президент также подписал указ, который вводит обязательное ношение масок во всех федеральных учреждениях страны.

США официально вышли из Парижского климатического соглашения 4 ноября 2020 года. Трамп утверждал, что соблюдение условий этого соглашения подорвет экономику страны.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

Байден во время предвыборной кампании обещал в первый день своего президентского срока подписать указ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

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