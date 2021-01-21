 

МИД РФ сделал предложение администрации Байдена по договору о СНВ

21.01.2021, 1:56, Новости дня
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Россия рассчитывает, что новая администрация США более конструктивно подойдет к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Москва выступала и продолжает выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. «Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», – указали в министерстве.

Как отмечается в сообщении, это позволило бы РФ и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих стран и всего мира, добавили в МИД России.

В министерстве напомнили, что российское видение рамок работы по стратегической стабильности было «передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность». «В его основе – предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий, – указали в МИД. – Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».

Важным был бы и предметный разговор по обеспечению безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, добавили в министерстве. «Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», – говорится в сообщении.

В министерстве также указали на то, что предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав».

В этой связи в МИД РФ напомнили, что американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности.

«Примечательно, что эта кампания не достигла своих целей: ни у мировой общественности, ни даже у американских союзников не нашло поддержки стремление Вашингтона пожертвовать договором, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения», – отметили в российском дипведомстве.

Накануне кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, РФ последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».

Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.



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