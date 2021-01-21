Антонов выразил надежду на начало новой главы в отношениях с США

21.01.2021, 1:56, Новости дня

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Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти 46-го президента США Джозефа Байдена.

«Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», – приводит слова Антонова ТАСС.

Посол РФ в Соединенных Штатах отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. «Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, – признался посол. – Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело – обещания, выступления на публику, а другое дело – это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься [новой американской] администрации уже с сегодняшнего дня».

«У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [России в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать», – сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.

Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине.

При этом Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности США.

В воскресенье МИД РФ заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.