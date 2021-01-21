Расследование ФБК о секретном дворце Путина набрало более 30 млн просмотров и возглавило тренды YouTube в РФ, Украине и других странах

21.01.2021, 1:16, Новости дня

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Расследование Фонда борьбы с коррупцией росийского оппозиционера Алексея Навального о секретном дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае за сутки набрало 33 млн просмотров в YouTube и вышло в некоторых странах на первое место по популярности. Об этом свидетельствуют данные статистики сервиса.

Первое место в трендах расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” занимает в Украине, России, Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане, Израиле и на Кипре.

В Грузии и Чехии видео находится на втором месте в трендах YouTube, в Польше – на пятом месте, в Болгарии – на седьмом, в Азербайджане – на 16-м месте.

19 января ФБК опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

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