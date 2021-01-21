В Николаеве полиция задержала экс-нардепа: он пытался сбежать на машине, его догнали и разбили в кровь лицо – СМИ

21.01.2021, 1:16, Новости дня

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В Николаеве вечером 19 января полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого, сообщает местное издание “Новости-N”.

Сообщается, что бывший депутат выпивал в одном из заведений города и пьяным уехал на авто. Патрульные остановили машину, за рулем которой сидел Жолобецкий.

Водитель из авто не выходил, а после короткой беседы с полицией пытался скрыться на машине. Однако патрульные догнали авто и заставили остановиться. На предложение пройти тест на алкотестере “Драгер”, Жолобецкий не согласился, отказался он также проехать и в нарколабораторию.

“При общении с патрульными экс-нардеп вел себя агрессивно. Возник конфликт, из-за чего копы надели на него наручники. Также во время стычки Жолобецкому разбили лицо”, – пишут “Новости-N”.

С ним в авто ехала его жена. Их вместе доставили в местный райотдел полиции, где конфликт продолжился.

Сам Жолобецкий утверждает, что за руль он сел трезвым и пила спиртное только супруга. По его версии, полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на авто к собственному дому, надели наручники и ударили в лицо.

“Моя физиономия доказывает, что со мной общались не совсем корректно. Я был абсолютно трезв и отвечал на все требования полиции”,– заявил экс-нардеп в райотделе полиции.

Александр Жолобецкий с женой. Фото: novosti-n.org

Экс-нардепа с женой отпустили только после составления ряда протоколов, сообщили “Новости-N”. В отношении Жолобецкого полиция составила три протокола об административных правонарушениях – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции и за невыполнение водителем требования полиции об остановке.

Еще один протокол, по статье “Мелкое хулиганство”, составлен в отношении его супруги.

Александр Жолобецкий – народный депутат Украины VIII созыва (фракция “Солидарность – Блок Петра Порошенко), депутат Николаевского городского совета 4, 5 и 6 созыва.

Этот инцидент не единственный, который произошел с политиком. Местные СМИ писали, что в 2012 году николаевский бизнесмен Владимир Савин заявил, что Жолобецкий с группой людей избил его. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сам Жолобецкий, комментируя инцидент, заявил, что не он был зачинщиком драки: “Я дал сдачи и завели уголовное дело”. Позже в сети было опубликовано видео с ним.

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