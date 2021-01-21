Китай ввел санкции против членов администрации Трампа

21.01.2021, 0:22, Новости дня

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Власти Китая ввели санкции против представителей администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД Китая.

“Китай решил ввести санкции против 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем”, – говорится в сообщении ведомства.

В заявлении отмечается, что эти политики за последние несколько лет “продвинули и осуществили серию безумных шагов, которые серьезно вмешались во внутренние дела Китая, подорвали интересы Китая, оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения”.

В санкционный список вошли, в частности, бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советник президента по торговле Питер Наварро, экс-советники по нацбезопасности Роберт О’Брайен и Джон Болтон, а также помилованный сегодня Трампом экс-советник президента по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Фигурантам списка и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.

Вчера, 19 января, санкции против Трампа, Помпео, Болтона и ряда других сотрудников прошлой американской администрации объявил также Иран.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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