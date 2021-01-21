 

Меркель заявила о готовности к новой главе «германо-американской дружбы»

21.01.2021, 0:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с инаугурацией в качестве 46-го президента Соединенных Штатов и сообщила о готовности к новой главе германо-американской дружбы и сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

«Жду новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества», – приводит слова Меркель ТАСС.

Ранее в среду Байден вступил в должность 46 президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».

Напомним, 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Создан тест, который помогает определять рак крови за четыре года до его появления

09.07 / В Бурятии начали проверять сусликов на чуму

02.07 / В России начались переводы от компаниий гражданам по номеру телефона

10.07 / Китай потерпел неудачу при первом запуске ракеты «Куайчжоу-11»

05.07 / Киев и восемь областей не могут смягчать карантин – Минздрав

07.10 / В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым

27.12 / Саакашвили считает, что Кривоноса необходимо уволить за насмешки над Зеленским

14.01 / Спасающие людей защитные маски несут смерть животным в дикой природе

21.07 / Эксперты усомнились в «ликвидации» ФБК Навального

23.08 / Появились первые фотографии нового Nissan Qashqai

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска