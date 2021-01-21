Меркель заявила о готовности к новой главе «германо-американской дружбы»

21.01.2021, 0:06, Новости дня

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с инаугурацией в качестве 46-го президента Соединенных Штатов и сообщила о готовности к новой главе германо-американской дружбы и сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

«Жду новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества», – приводит слова Меркель ТАСС.

Ранее в среду Байден вступил в должность 46 президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».

Напомним, 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.