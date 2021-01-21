 

Байден прибыл в Белый дом в качестве президента США

21.01.2021, 0:06, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден прибыл в официальную резиденцию главы американской администрации в Вашингтоне – Белый дом.

Бронированный лимузин 46-го президента Соединенных Штатов остановился на пересечении 15-й улицы и Пенсильвания-авеню у здания министерства финансов США, расположенного по соседству с официальной резиденцией главы американской администрации. Байден с супругой прошли пешком до Белого дома небольшой отрезок пути, чтобы поприветствовать собравшихся, передает ТАСС.

В небольшом параде, который проходил по Пенсильвания-авеню до Белого дома, принимали участие оркестры, подразделения видов вооруженных сил США. Церемония инаугурации прошла в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства.

В первый же день работы Байден намерен подписать 17 исполнительных указов, актов и директив, сообщила телекомпания CNN. Телекомпания отмечает, что подписание сразу 17 указов говорит о том, что Байден намерен «быстро и в агрессивной манере» отменить ряд ключевых инициатив своего предшественника – республиканца Дональда Трампа. В частности, Байден заморозит проект строительства заграждения на границе США с Мексикой. При этом, по сведениям источников телекомпании, в первую очередь Байден распорядится об обязательном ношении защитных масок на территории госучреждений.

Ранее в среду Байден вступил в должность 46 президента США. В своей инаугурационной речи Байден сообщил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».



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