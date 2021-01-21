Джосеф Аллен Хайнек: НЛО и ирония науки

21.01.2021, 6:55, Разное

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История науки насчитывает тысячелетия. За этот срок человеческому сознанию много раз приходилось испытывать глубокие потрясения, связанные с коренной ломкой представлений. Сколько веков потребовалось для того, чтобы очевидная в наши дни идея о шарообразности Земли завоевала всеобщее признание! Какой вопиющей нелепостью казалась современникам Коперника его гипотеза о движении Земли.

А мысли Джордано Бруно о бесконечности Вселенной, а геометрия Лобачевского и теория относительности Эйнштейна, квантовая природа излучения и фантастичность кибернетики? Всего не перечислишь, да в этом и нет нужды, так как сами читатели без труда продолжат перечень великих открытий, потрясавших человеческое мировоззрение. Напрягите воображение и представьте себе, что вся эта очень долгая история науки внезапно сжалась, сократилась во времени и, так сказать, прошла через человеческое сознание всего за десять – пятнадцать лет. Но пример этот – не абстракция, а реальность.

Это то, что предстоит нам пережить в ближайшее десятилетие, в котором объем научной информации, добываемой в процессе познания, удвоится. Наше сознание должно быть готовым к коренной ломке многих устоявшихся представлений. Стоит ли говорить, что львиная доля грядущих открытий, вероятно, будет относиться к космосу, к той таинственной, необъятной области сущего, освоение которой человеком лишь началось. Откинем предубежденность и так называемый «здравый смысл», который, по справедливой характеристике академика Эстонской Академии наук Г. И. Наана, «есть воплощение опыта и предрассудков своего времени. Он является очень ненадежным советником там, где мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией».

Именно такая ситуация сложилась в связи с проблемой неопознанных летающих объектов (НЛО), часто именуемых «летающими тарелками». Прежде всего, существует ли вообще эта проблема? Есть ли бесспорные факты, говорящие о реальности НЛО?

Более двух десятилетий назад, в мае 1946 года, впервые появлялись сведения о странных дискообразных объектах, напоминающих тарелки, которые видели как с самолетов, так и с поверхности Земли. Наблюдатели отмечали, что многие НЛО развивают огромные скорости и непереносимые для земных организмов ускорения. К категории НЛО были отнесены также непонятные, мчащиеся по ночному небу огни и таинственные светящиеся шары разного цвета. Отмечали также свечение летающих дисков, которое менялось по интенсивности и цвету.

Было замечено также, что в отдельных случаях НЛО вызывали местные магнитные возмущения: в их присутствии стрелка компаса беспорядочно колебалась. В книге американского астронома Д. Мензела «О летающих тарелках» (Изд. ИЛ, 1962 г.) подробно описаны многочисленные наблюдения НЛО, и с фактической стороной дела легче всего познакомиться по этой книге. Все же приведем некоторые, никем не отрицаемые фанты для того, чтобы читателю стало ясно, о чем идет речь. Любопытны в некотором роде наблюдения самого Дональда Мензела, которому дважды удалось видеть это загадочное явление.

В первый раз во время поездки на автомашине Мензел заметил над вершиной Сакраменто два странных туманных диска, слегка светившихся голубоватым сиянием. Вскоре диски столь же таинственно растаяли, как и появились. «К сожалению, я вынужден признать, – пишет Д. Мензел, – что не могу точно объяснить это явление». Другой раз Мензел и несколько астрономов из обсерватории Сакраменто – Пик наблюдали, «как вдруг по небу пронесся ярко – зеленый огненный шар.

Он находился примерно на высоте 100 – 130 километров». Что это такое, также осталось неизвестным. Вот еще одно из первых сообщений, поступивших в августе 1947 года. Два американских летчика видели «большое темное сигарообразное тело, контуры которого хорошо вырисовывались на фоне вечернего неба… Оно двигалось навстречу, и самолет едва избежал столкновения с ним, резко свернув в сторону. Темный предмет пронесся мимо». Была предпринята попытка догнать его, но это не удалось, и через четыре минуты загадочный предмет исчез. Другие американские летчики в июле 1948 года встретили бескрылый «самолет» сигарообразной формы.

«Предмет этот, – сообщает один из них, – летел прямо на нас, и мы резко повернули влево… Потом тот «пилот», словно вдруг заметив нас и желая скрыться, задрал нос своей машины, взмыл в облака и выпустил сзади колоссальный сноп пламени, так что наш «ДС – 3» даже закачался от этого мощного выхлопа». Несколько раз американские летчики пытались атаковать НЛО, но те неизменно, развивая огромные скорости и стремительно маневрируя, уходили от преследования. В отдельных случаях преследование заканчивалось гибелью самолета, как это было с капитаном Т. Мантелом 7 января 1948 года. Перед гибелью Мантел успел сообщить по радио: «Иду на сближение…

Эта штука по виду металлическая и огромных размеров». Знаменитый американский астроном Клайд Томбо (открывший в 1930 году планету Плутон) поздно вечером 20 августа 1949 года вместе с семьей наблюдал полет по небу странных прямоугольников, светившихся слабым желтовато – зеленым светом. По словам Томбо, «за те несколько тысяч часов своей жизни, которые я провел, наблюдая ночное небо, мне не приходилось видеть ничего более странного и удивительного». В 1965 и 1966 годах количество наблюдений НЛО снова резко возросло.

Приведем примеры недавних сообщений. 3 января 1965 года с научных антарктических станций Чили и Аргентины заметили в воздухе загадочный светящийся предмет, окраска которого менялась от красной к зеленой, затем желтой, голубой, белой и, наконец, оранжевой. Эти световые изменения, растянувшиеся на несколько минут, сопровождались радиопомехами, хотя магнитных бурь в это время не было. Сообщения о НЛО в тот же год поступили из Англии, Франции, Португалии и других стран. Летом 1965 года над аэродромом Канберры (столица Австралии) появился парящий предмет, который дежурные аэропорта на контрольной башне видели вполне отчетливо. Он висел над аэродромом около сорока минут и исчез лишь тогда, когда к нему был послан самолет для опознания.

Вблизи Канберры, где располагается Тинбинбиллская космическая станция слежения, загадочный предмет был замечен незадолго до того, как станция слежения начала получать сигналы с «Маринер – 4». Но с появлением загадочного объекта возникли и необычные трудности в наводке на сигналы. Отмечалось также, что НЛО чаще всего наблюдались в околополярных районах, космическое пространство над которыми свободно от радиационных поясов. НЛО уже второе десятилетие наблюдается не только визуально, но и на экранах радиолокаторов. В 1965 году, по сообщению агентства Юнайтед Пресс, радиолокаторы в штате Оклахома зафиксировали вечером 1 августа четыре неопознанных предмета, летевшие на большой высоте.

Они пронеслись в атмосфере над штатами Канзас и Колорадо. В Москве в июне 1965 года состоялся международный коллоквиум по микроструктуре атмосферы, на котором обсуждалась природа «ангел – эхо» – странных объектов, фиксируемых радиолокаторами. Их постоянно наблюдают и советские ученые – сотрудники Центральной аэрологической обсерватории под Москвой. По сообщению кандидата физико – математических наук А. Горелика, НЛО зарегистрированы не только в СССР, но и радиолокационными установками США, Австралии, Индии, Японии. Как установлено, таинственные летящие предметы не могут быть насекомыми, семенами растении, стаями птиц, которые иногда отражаются на экране радиолокатора. Они часто движутся против ветра и наблюдаются тогда, когда нет ни птиц, ни насекомых.

Природа этих объектов остается непонятной и сегодня. Читатель, вероятно, уже устал от перечисления фактов и ждет от нас обобщений, объяснений и выводов. Попробуем их сделать. За последние два десятилетия получены многие тысячи не вызывающих сомнений с фактической стороны наблюдений НЛО. Сведения поступили из двух десятков стран, и «феномен НЛО» сегодня нужно считать всеземным, глобальным. По – видимому, это обстоятельство было одной из причин, почему недавно, например, в США, как и в некоторых других странах, загадка НЛО признана научной проблемой и к ее решению привлечены высококвалифицированные специалисты (астрономы, физики, математики, социологи и др.). Участник Международного математического конгресса 1966 года в Москве американский профессор Ж. Валлэ опубликовал недавно три обстоятельных научных монографии по НЛО.

В них дано всестороннее исследование этой интереснейшей проблемы, и хотя автор не склоняется к окончательному выбору какой – то определенной гипотезы, идея об инопланетном происхождении НЛО представляется ему заслуживающей внимания. Известный американский астрофизик, директор Дирнборнской обсерватории профессор Дж. Хайнек в предисловии к одной из книг Ж. Валлэ пишет, что лично он, как астроном, «давно уже пришел к убеждению, что от НЛО нельзя отмахнуться, как от бессмыслицы… Феномен НЛО глобален по характеру и привлекает к себе внимание многих разумных людей. В частных беседах многие ученые говорили мне о своем интересе и о желании глубже изучить эту проблему… Сообщения не только поразительно сходны между собой: они продолжают исходить от вполне уважаемых людей, а это требует проведения научных исследований». Итак, перейдем и некоторым объяснениям НЛО.

Объяснение первое

Все сообщения о «летающих тарелках» и прочих НЛО – сплошной вздор, выдумка и мистификация недобросовестных людей. Такая точка зрения очень удобна, так как не требует никаких интеллектуальных усилий и убивает проблему в самом зародыше. Однако есть в ней и доля истины. В шумихе, поднятой после 1947 года вокруг «летающих тарелок», раздавались голоса и мистификаторов и просто авантюристов, решивших погреть руки на дешевой сенсации. Достаточно вспомнить пресловутого Адамского, уверявшего, что ему удалось прокатиться в одной из «летающих тарелок» на… Венеру!

Находились ловкачи, несложным фототрюком превращавшие подброшенную шляпу в таинственного «гостя из Космоса». Распускались слухи, что якобы кому – то удалось даже видеть «пилотов» с «тарелок», высадившихся на Землю… Но все это не имеет отношения к делу. К сожалению, почти на всех поворотных пунктах истории науки новые факты и идеи, как правило, отрицались, объявлялись вздором. Так, например, до 1803 года падение с неба камней отрицалось даже таким великим ученым, как Лавуазье. По заключению французских академиков (1772 год), «падения камней с неба физически невозможны», и это явление «ничем разумным объяснить нельзя». Возражения же тех, кто доказывал реальность метеоритов, объявлялись антинаучным бредом, глупостью, «не заслуживающей даже опровержения».

Объяснение второе

НЛО существуют, но на самом деле они не то, чем кажутся. НЛО – всего лишь оптические иллюзии, связанные с аномальным распространением света в земной атмосфере, подобно радуге, гало, ложным солнцам или бликам на воде. Эта точка зрения, усердно пропагандируемая Д. Мензелом в его книге «О летающих тарелках», имеет широкое распространение и разделяется многими учеными как у нас, так и за рубежом. И тем не менее мы не можем не обратить внимание на то, что при чтении книги Д. Мензела невольно испытываешь глубокое разочарование, ибо автор не дает сколько – нибудь убедительного, научного толкования явлений. Поэтому, когда книгу Д. Мензела представляют как солидный научный труд, как некую обстоятельную оптическую теорию НЛО, то эта рекомендация выглядит не более как заблуждение. Загадка НЛО не может быть объяснена средствами атмосферной оптики. Природа этих явлений, по – видимому, гораздо сложнее.

Объяснение третье

НЛО – новые секретные летательные аппараты одной из земных держав. Первое время эта точка зрения была весьма распространенной, и милитаристские круги США поспешили распустить слухи, что над их страной летают секретные советские аппараты. Позже эта нелепая версия, по естественным причинам, отпала, и приверженцев ее сейчас уже нет.

Объяснение четвертое

НЛО – неизвестное явление природы. Окружающий нас материальный мир бесконечно многообразен и сложен. Несомненно, что непознанных явлений природы неизмеримо больше, чем понятых и изученных. Может быть, и на самом деле НЛО что – то совсем новое, неведомое, какой, скажем, явилась нам радиоактивность в конце прошлого века? Такая точна зрения, безусловно, заслуживает внимания. Она стимулирует научное изучение НЛО, и в этом сегодня ее большая ценность. Недавно появилось сообщение о гипотезе, согласно которой НЛО – плазма, состоящая из ионизированных частиц воздуха и заряженных частиц пыли.

Плазменная гипотеза, по – видимому, объясняет колебания магнитной стрелки компаса при появлении НЛО, а также тот факт, что у людей, видевших НЛО, отмечалось такое же раздражение глаз, как при действии ультрафиолетового света. Вряд ли, однако, эта новая гипотеза может истолковать все особенности НЛО. Ведь зафиксированы случаи наблюдения и в ясную погоду, когда нет электрических разрядов и плазма в атмосфере не образуется. Очертания НЛО, их странные маневры, разноцветное свечение совсем не похожи на поведение естественных сгустков плазмы.

Объяснение пятое, граничащее с фантастикой

НЛО – летательные аппараты инопланетян, исследующие Землю. Разумеется, гипотеза об инопланетном искусственном происхождении НЛО – точка зрения крайняя и с первого взгляда совсем невероятная. Поэтому мы и поставили ее последней, как некий антипод первому объяснению – голословному отрицанию. Однако, так как проблема НЛО пока не решена, возможны разные, в том числе и крайние, точки зрения.

«Мы вовсе не отвергаем безоговорочно межпланетную гипотезу, – пишет даже такой ее убежденный противник, как Д. Мензел, – но прежде чем принять ее, мы хотим рассмотреть другие, более естественные предположения». Сторонники этой точки зрения обращают внимание на огромные скорости и ускорения НЛО, недоступные для современных земных летательных аппаратов и непереносимые для земных организмов.

Тот факт, что НЛО никогда не приземляются, расценивается как возможное свидетельство о наличии у НЛО каких – то внеземных баз. Любопытно, что количество наблюдений НЛО увеличивается с приближением Марса к Земле регулярно.

И этот факт считается аргументом в пользу инопланетной гипотезы. Сторонники инопланетного происхождения НЛО разрабатывают подробные «теории» о дистанционном управлении НЛО, об использовании ими энергии магнитного поля Земли или энергии ионов верхней части атмосферы. Но все эти рассуждения выглядят пока чрезвычайно спекулятивными.

Да и сама «инопланетная» гипотеза нуждается, конечно, в более солидном обосновании. Вывод ясен: существует почти повсеместно определенный тип явлений, известный под наименованием феномен НЛО. Природа этого феномена пока не разгадана, и ни одна из существующих гипотез не может претендовать на окончательное решение проблемы. В такой ситуации единственно правильное решение – подвергнуть загадочный феномен НЛО всестороннему, тщательному научному исследованию. У природы должна быть вырвана еще одна ее тайна. Ведь и в самом деле наступила эпоха «пристального» изучения неба.

Попытка объяснения НЛО

Американский журнал «Авиэйшн уик энд спейс текнолоджи» в статье, опубликованной в октябре прошлого года, заявляет, что изучение результатов наблюдений НЛО дает основание предполагать: они есть не что иное, как плазма, состоящая из ионизированных частиц воздуха и заряженных частиц пыли, а иногда скопления мельчайших заряженных частиц льда.

При этом авторы статьи ссылаются на опыты создания искусственной плазмы, по результатам которых делается попытка провести аналогию между характеристиками плазмы и свойствами НЛО. Так, например, в лаборатории фирмы «Радиофриквенси корпорейшн» в алюминиевой коробке кубической формы, куда подавалось напряжение на частоте 75 мегагерц, были получены шары ионизированного воздуха, существовавшие в течение всего времени, пока подавалось напряжение. В университете в Чейпел Хилл (штат Северная Каролина) была получена искусственная плазма при создании дугового разряда в стеклянной трубке, из которой частично выкачан воздух.

Форма и цвет этой плазмы менялись при изменении напряжения постоянного тока, подводимого к электродам, и давления внутри трубки. При этом плазма то находилась в неподвижном состоянии, то быстро вращалась, то исчезала совсем. Известно, что плазма, состоящая из заряженных молекул кислорода, азота, углекислого газа, а также аргона, гелия и неона, меняет свой цвет при изменении уровня внутренней энергии. Видимо, это явление и наблюдали очевидцы, когда у них на глазах НЛО меняли свой цвет.

Металлический блеск и резкую очерченность контуров НЛО можно объяснить эффектом отражения солнечных лучей от мельчайших частиц льда, которые ориентированы определенным образом под действием сильного электрического поля. И еще один любопытный вывод делают авторы статьи. Наблюдения, произведенные с помощью радиолокаторов сети оповещения, охватывающей всю территорию США, показывают, что НЛО появляются только в пределах земной атмосферы. Это свидетельствует. по их мнению, о несостоятельности предположения о внеземном происхождении неопознанных летающих объектов.

Вызов, брошенный науке

Для большинства ученых, знакомых с темой феномена НЛО только в результате беглого просмотра популярной литературы, эта область кажется «запретной». Летающие блюдца – вот вздор, продукт незрелых, увлекающихся или даже расстроенных умов, поле действия псевдоученых и мистиков. любимое убежище людей с «трещинкой в котелке»…

Как астроном, я, вероятно, никогда не взялся бы за эту тему, если бы этого не потребовали от меня официально. В течение последних 18 лет я был постоянным научным консультантом военно – воздушных сил США в области неопознанных летающих объектов. Бессмыслица в шуме, поднятом вокруг НЛО, конечно, есть. Но нет ли «сигнала» в этом шуме, нет ли иголки в этом стоге сена? Тщательно проработав целые тонны «смоляной обманки», мадам Кюри выделила крошечное количество радия, но значение этого крошечного количества было огромным. После многолетней работы с «тоннами» сообщений я пришел к выводу, что в них есть «сигнал», есть «радий», ожидающий, чтобы его извлекли из «смоляной обманки»…

Без научного исследования, конечно, не может быть и прогресса. К сожалению, ученые, драпирующиеся в свое достоинство, нередко отказывались изучать сообщения.

Однако многие из моих коллег, оставившие эту драпировку достаточно давно, чтобы вглядеться в сообщения, присоединились ко все растущим рядам озадаченных ученых: частным образом они серьезно интересуются феноменом, но публично предпочитают, как и сами объекты, оставаться неизвестными.

Они не желают стать предметом насмешек и издевательства. Но они ищут, ищут ощупью, рассматривая те идеи, которые кажутся фантастическими и странными, ибо они знают, каким фантастическим и странным показался бы термин «атомная энергия» для физика сто лет назад. Я не могу отделаться от феномена НЛО, просто пожав плечами. Я начал чувствовать, что в науке XX века появилась тенденция забывать о том, что в дальнейшем будет наука XXI века и даже XXX, с позиций которых наши познания о космосе могут показаться совсем другими, чем кажутся нам сейчас. Мы страдаем, вероятно, провинциализмом во времени, а этот вид чванства всегда бывает отвратительным для потомства.