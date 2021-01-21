Ведические правила гигиены, которые позволяют сохранить хорошее самочувствие

21.01.2021, 6:45, Разное

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Многие люди считают, что принять душ один раз в день – это уже большое дело. Но на самом деле, существуют ведические аюрведические рекомендации по гигиене, которые гораздо более требовательны.

Но и взамен нам обещают хорошее телесное здоровье. Потому что по канонам все болезни берутся от грязи: физической и ментальной. Грязь – это гуна невежества, разрушительная сила. А чистота – благость и божественность.

Ведические рекомендации по чистоте:

1. После опорожнения кишечника необходимо принять полное омовение и почистить зубы. Если на вас была какая-то одежда, то необходимо постирать ее. Но для того, чтобы сходить в туалет “по-большому” необходимо обмотаться куском материи и затем принять душ в таком виде.

2. С утра перед тем как почистить зубы необходимо почистить язык специальной чистилкой. Лучше если она будет металлической. Это необходимо делать один раз в день. За ночь в организме скапливаются токсины, которые выходят на язык.

3. В идеале нужно принимать душ не менее двух раз в день, а то и три (утром, вечером и если сходил в туалет). Но также можно делать омовение, если занимался очень грязной работой. После работы вообще обязательно – смыть всю усталость и тонкие ментальные осквернения.

4. Перед готовкой пищи в идеале кухню нужно протереть влажной тряпкой. И после приготовления также сделать влажную уборку. Нежелательно оставлять фрукты в разрезанном виде. Также оставлять еду в тарелках (сложный, но важный пункт).

5. Мужчинам рекомендуется носить короткие волосы или сбривать их два раза в месяц. Женщинам можно мыть волосы так часто как это необходимо. То есть необязательно при каждом походе в душ это делать.

6. Если случайно ковырнули в носу (со всеми бывает), то необходимо вымыть руки с мылом.

7. Руки в идеале нужно мыть два раза с мылом (привет, пандемия. брахманы уже давно знали, что рукам нужно уделять особое внимание). Особенно если трогали рот или при приготовлении пищи трогали свое тело, одежду, лицо.

8. Одежду из хлопка рекомендуется стирать каждый день. Из шерсти можно раз в неделю. Считается, что ее достаточно просто встряхивать каждый день.

9. После сна нужно побрызгать водой на постель. После сна на постели остается наше тонкое тело, которое привлекает неблагоприятные тонкие сущности. Поэтому нужно спугнуть их водой. Вода вообще очищает очень хорошо, особенно если в нее добавить щепотку сухого коровьего навоза.