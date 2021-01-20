Насколько подорожает молочная продукция после маркировки

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20.01.2021, 23:48, Разное
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Пока маркировка молочной продукции будет добровольной. QR-коды, которые должны быть нанесены на все упаковки, некоторое время будут выдаваться бесплатно. В дальнейшем система будет постепенно меняться. Так, с 1 июня сыры и мороженое нужно маркировать обязательно, а с осени – всю молочную продукцию, срок годности которой истекает через 40 дней.

Маркировка молочки должна была начаться в прошлом году, но процесс отложили из-за пандемии коронавируса. Не секрет, что такое нововведение повлечет за собой большие затраты. Например, необходимо новое оборудование, которое будет наносить и считывать QR-коды. Также нужно программное обеспечение.

Отраслевая компания “Союзмолоко” оценила процесс маркировки в 61,3 миллиарда рублей, поэтому сообщали, что в дальнейшем стоимость молочной продукции увеличится на 10%. В Центре развития перспективных технологий возразили: потребуется лишь четыре миллиарда, а цены возрастут незначительно.

В декабре 2020-го глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что будут предоставляться льготные краткосрочные кредиты на покупку QR-кодов, печать и техобслуживание. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, себестоимость молочной продукции увеличится лишь на 1%.



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