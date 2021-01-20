 

Пушков: Американская демократия стала неотличимой от диктатуры

20.01.2021, 23:48, Разное
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Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов избирателей растянулся на несколько недель. В результате победу одержал демократ Джо Байден – его поддержали 306 выборщиков. Республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса.

Предприниматель отказался признать поражение. Трамп заявил, что голосование было нечестным и несправедливым. По его словам, выборы сопровождались многочисленными нарушениями. Команда республиканца попыталась оспорить результаты через суд, но это не принесло результата.

Ситуацию в Соединенных Штатах прокомментировал сенатор Алексей Пушков. В своем телеграм-канале он рассказал, что после дня выборов Трамп только и делал, что отступал под напором демократов. Политик сделал ставку на голоса – и в этом была его главная ошибка.

“Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов”, – уточнил Пушков.

Эксперт отметил, что в период с начала ноября до начала января американская демократия показала свое истинное лицо. Беспорядки у вашингтонского Капитолия не смогли остановить ее. По мнению Пушкова, американская демократия стала неотличимой от диктатуры.

“Но не скрывалось ли и прежде под демократическим нарядом нечто иное, лишь показавшее свое лицо только сейчас?”, – задал риторический вопрос сенатор.



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