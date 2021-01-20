 

Байден призвал прекратить “негражданскую войну” демократов и республиканцев

20.01.2021, 23:26, Новости дня
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Президент США Джо Байден во время своей инаугурационной речи призвал прекратить “негражданскую войну” демократов и республиканцев, передает “ГОРДОН”.

Глава государства заявил, что считает своим приоритетом объединение нации и возвращение Америке глобального лидерства.

“Сегодня, в январский день, я посвящаю себя тому, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я призываю каждого американца присоединиться ко мне”, – сказал Байден.

По его словам, совместными усилиями американский народ сможет сделать “большие и важные вещи”.

“Мы должны прекратить эту негражданскую войну, которая создала противостояние “красных” против “синих”, жителей сел против жителей городов, консерваторов против либералов”, – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что “без единства нет мира – только горечь и ярость”.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

6 января 2021 года на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Конгресс США 7 января утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следит за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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