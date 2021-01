Мировые лидеры выразили готовность к сотрудничеству с Байденом

20.01.2021, 23:26, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидерство США имеет жизненно важное значение в глобальных вопросах – от изменения климата до борьбы с пандемией COVID-19. Об этом Джонсон написал 20 января в Twitter после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Джонсон поздравил Байдена и вице-президента США Камалу Харрис.

“С нетерпением жду сотрудничества с президентом Байденом”, – отметил премьер-министр Великобритании.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Байдена и Харрис со вступлением в должности. Она поблагодарила Байдена за вдохновляющее вступительное слово.

“Спасибо за вдохновляющее вступительное слово и за предложение о сотрудничестве. Европа готова к новому старту”, – написала она в Twitter.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер записал видеообращение к Байдену, оно опубликовано в Instagram 20 января.

“Сегодня хороший день для демократии. В США она столкнулась с огромными проблемами и выдержала их”, – сказал президент ФРГ.

Он пожелал Байдену и его команде успехов в решении больших и трудных задач.

“Инаугурация нового правительства в Вашингтоне вселяет надежду на то, что в будущем международное сообщество вернется к более тесному и лучшему сотрудничеству с целью решения великих проблем современности”, – подчеркнул Штайнмайер.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пожелал Байдену и Харрис успешной работы, об этом он написал в Twitter.

“Это великий день для демократии, выходящий далеко за пределы американских границ. Италия готова противостоять вызовам нашей общей международной повестки дня вместе с Соединенными Штатами”, – подчеркнул Конте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России ничего не изменится со вступлением Байдена в должность президента. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Кремля сказал, что президент РФ Владимир Путин будет оставаться сторонником развития российско-американских отношений. Он также подчеркнул, что “настрой Путина не встречает взаимности” со стороны США, отмечает ТАСС.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

—