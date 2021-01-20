 

Байден стал президентом США, боевики передадут Украине пленных, “британский” штамм коронавируса уже в 60 странах. Главное за день

20.01.2021, 23:26, Новости дня
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Байден вступил в должность президента США

Сегодня прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. В своей инаугурационной речи он пообещал быть “президентом для всех американцев”, включая тех, кто не поддержал его кампанию, восстановить “связи и союзы” с другими странами, а также объявил минуту молчания в память обо всех погибших из-за пандемии коронавируса. 

В должность вице-президента США вступила Камала Харрис. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.

Предшественник Байдена Дональд Трамп не пришел на церемонию. Он покинул Белый дом утром, и к началу инаугурации был уже в своей резиденции во Флориде. Однако он сохранил традицию, которую начал в 1989 году президент Рональд Рейган, оставив своему преемнику записку в Овальном кабинете. Накануне инаугурации Трамп помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Стива Бэннона. 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в улучшении украинско-американских отношений после инаугурации нового президента США.

Боевики ОРДЛО в ближайшие дни передадут Украине пленных

Пророссийские боевики готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц 20-го или 21 января, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

Представители боевиков “ЛНР” и “ДНР” Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг “является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе” и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Иран готов вернуться к ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани cегодня призвал новую администрацию США вернуться к ядерному соглашению 2015 года и выразил готовность выполнить свои обязательства по нему. 

“Британский” штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах

За последнюю неделю “британский” штамм коронавируса обнаружили еще в 10 странах, их общее количество выросло до 60. Кроме того, в 23 странах нашли штамм, впервые обнаруженный в Южно-Африканской республике.

Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 96 млн.

В то же время, согласно результатам социсследования группы “Рейтинг”, поддержка бесплатной вакцинации против коронавируса среди украинцев упала до 43%. В ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%.

Кабмин Украины утвердил новую тарифную сетку для бюджетников

Оклад учителей в 2021 году вырастет на 28,5%, медиков – на 30%. Кроме того, в 2021 году проведут индексацию пенсий. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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