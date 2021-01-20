 

Украина продлила программу по исследованию Антарктики до 2023 года

20.01.2021, 23:26, Новости дня
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Украина продлила программу по исследованию Антарктики до 2023 года. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

“Для обеспечения непрерывной работы станции “Академик Вернадский” срок действия государственной целевой научно-технической программы исследований в Антарктике продлен до 2023 года. Это позволит обеспечить дальнейшее проведение и финансирование украинских антарктических экспедиций”, – говорится в сообщении.

Сегодня Кабмин принял постановление о продлении срока действия государственной программы проведения исследований на 2011–2020 годы.

План правительства предусматривает подготовку и утверждение государственной программы полярных исследований Украины до 2030 года.

“Однако в условиях пандемии коронавируса крайне сложно заранее планировать расходы и оценивать возможности выполнения тех или иных исследований. Но те работы, которые уже идут на украинской антарктической станции “Академик Вернадский” (в частности, долговременные исследовательские программы, ремонт и модернизация станции), должны осуществляться непрерывно. Поэтому правительство, по инициативе Минобразования, приняло на ближайшие три года продление действия нынешней программы исследований в Антарктике”, – уточнили в ведомстве.

В апреле 2020 года 12 украинских ученых-исследователей, в числе которых – геологи, геофизики, биологи, медики и инженеры, отправились в экспедицию в Антарктику, где заменили предыдущую команду, которая провела там целый год.

Станцию “Академик Вернадский” основала британская экспедиция в 1930-х годах (тогда станция называлась “Фарадей”). В 1996 году Великобритания передала станцию Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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