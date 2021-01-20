 

Число жертв взрыва в центре Мадрида увеличилось

20.01.2021, 23:10, Новости дня
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В результате взрыва в Мадриде погибли три человека, пострадали 11, говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям испанской столицы.

«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь [скорой помощью] SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Несколько зданий в районе ЧП эвакуированы в целях безопасности. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, которые будут искать предположительно находящихся под завалами людей, и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.

Заместитель председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо уточнил, что среди погибших – двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена.

Сильный взрыв прогремел в среду в центре испанской столицы. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. Посольство РФ в Испании не получало сообщений о пострадавших в результате взрыва в Мадриде россиянах.



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