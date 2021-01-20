Первый пациент умер в Германии после повторного заражения COVID-19

20.01.2021, 23:10, Новости дня

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Житель Германии в возрасте 73 лет умер после повторного заражения коронавирусом, сообщила Suddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, это первый в Германии случай смерти пациента после повторного заражения коронавирусом. По данным министерства здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, в первый раз мужчина инфицировался в апреле 2020 года. В декабре его тест на коронавирус снова показал положительный результат. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом. Пациент умер 11 января от «вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью».Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации, передает ТАСС.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В минувшую пятницу Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.

В прошлый вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. 9 января канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.