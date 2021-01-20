Российские дипломаты оценили настрой США по ядерной сделке с Ираном

20.01.2021, 23:10, Новости дня

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Настрой США по иранской ядерной сделке можно оценить как деловой и прагматичный, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

«В принципе настрой американских партнеров мне и моим коллегам понравился. Он достаточно деловой, прагматичный, а это значит, что есть шансы на продвижение вперед», – приводит слова Ульянова ТАСС.

На вопрос о возможных сроках возвращения США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Ульянов ответил: «Я бы сказал, что нам всем крайне необходимо, чтобы уже в феврале появились признаки нормализации [отношений между США и Ираном], потому что в соответствии с недавно принятым иранским меджлисом законом при отсутствии прогресса уже 21 февраля Тегеран должен прекратить применение дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии), а это резко ограничит возможности для проверки положения дел в иранской ядерной программе».

Ульянов также напомнил, что в июне в Иране пройдут президентские выборы. «… поэтому окно возможностей очень узкое», – добавил постпред РФ в Вене.

В свою очередь постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заметил, что возобновление участия США в иранской ядерной сделке при новом американском президенте Джозефе Байдене не должно облагаться предварительными условиями. «Тот же [Энтони] Блинкен, [выдвинутый президентом США Джозефом Байденом на пост госсекретаря США] выступая на слушаньях в Сенате провел такую мысль, что Иран сначала вернется, [в СВПД] а потом США займутся уже процессом собственного возвращения. Это, конечно, не вариант. Так же, как не вариант предварительные условий, которые будут выдвигаться с той или иной стороны. Будем надеяться, что как-то это получится», – сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в среду президент Ирана Хасан Роухани обозначил условие возвращения Тегерана к ядерной сделке. Незадолго до этого кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. По его словам, новая администрация попытается урегулировать вопрос вокруг программы Тегерана по разработке баллистических ракет в рамках «более широкой сделки».

Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В МИД РФ отмечали, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США.