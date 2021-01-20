Вячеслав Володин и депутаты Госдумы простились с Николаем Антошкиным

20.01.2021, 22:52, Разное

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Николай Антошкин беззаветно служил Родине, спасал жизни людей, ликвидировал последствия аварии в Чернобыле, говорил спикер Госдумы. На Охотном Ряду парламентарий работал с 2014 года.

По словам Володина, Антошкин пользовался уважением граждан и обладал авторитетом среди коллег. “Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал тем, кому была необходима помощь и поддержка”, – говорил председатель ГД.

Антошкина похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном Мемориальном кладбище Минобороны России.

Николай Антошкин с 1993 года командовал фронтовой авиацией ВВС России. С 1997 года был заместителем главкома ВВС по боевой подготовке. В следующем году в звании генерал-полковника ушел в отставку.

Звание Героя Советского Союза ему присвоили за вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

Парламентарий был членом фракции “Единая Россия”. Входил в состав комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.