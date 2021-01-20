Мнение: Будущее политики США

20.01.2021, 22:32, Разное

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Из заявлений будущих глав Госдепа и Пентагона – Блинкена и Остина во время сенатских слушаний по поводу их утверждения в должности.

1. США продолжат считать Гуайдо "лидером Венесуэлы".

2. США сохранят свое посольство в Иерусалиме.

3. США продолжат оказывать санкционное давление на Турцию из-за покупки российской системы ПВО С-400, что делает ее неполноценным союзником.

4. США продолжат поставки летального оружия на Украину.

5. США продолжат давление на Россию по делу Навального и будут требовать его освобождения.

6. США продолжат попытки остановить "Северный Поток-2"

7. США продолжат рассматривать Китай и Россию как своих главных противников.

8. США продолжат борьбу за мировое лидерство и право вести человечество в будущее.

9. США продолжат переговоры с террористическим движением Талибан о мире в Афганистане. Также США будут налаживать отношения с Пакистаном.

10. США сократят поддержку Саудовской Аравии из-за ее действий в Йемене.

11. США усилят давление на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерного оружия.

12. США намерены продлить договор СНВ-3 с Россией.

13. США продолжат мешать Ирану получить ядерное оружие, в том числе и путем возвращения к ядерной сделке.

14. США проведут чистку армии от расистов и экстремистов, а также прочих внутренних врагов.

В общем, ничего нового. Практически калька с внешней политике второй администрации Обамы с поправкой на изменившийся мир.

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