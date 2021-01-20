Лиев: В 2012-м, самом успешном сезоне, Крым принял 6,15 млн туристов. А в 2020-м “ковидном”, “безводном” – якобы 6,3 млн. Врунишки-фантасты

20.01.2021, 22:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Крымский сезон – 2020.

Согласно “российской статистике”, в 2020 году в Крыму побывало 6,3 млн туристов.

Из преимуществ относительно предыдущих пяти лет отмечу два:

1. То, что как раз завершилось строительство трассы “Таврида”, то есть Крым стал доступнее для россиян.

2. И то, что 20 млн россиян не дали поехать за границу, и кто-то из них выбрал Крым.

Но есть еще и такие факторы:

1. Крым по-прежнему – “серая” зона на карте мира, курорт только для граждан страны-агрессора. Это существенное ограничение. До оккупации из РФ приезжало в Крым не более 1,3 млн отдыхающих, при том, что тогда было удобное и короткое ж/д-сообщение через территорию Украины и “счастье путешествия” в плацкарте ж/д было в два раза короче, чем сейчас.

2. Въезд украинцев на полуостров в этом году был закрыт почти весь год. До оккупации Крым принимал более 4,5 млн отдыхающих с материковой Украины, с 2015-го украинцев стало в 20 раз меньше, но все же до 200 тыс. ежегодно оздоравливались на крымских курортах. В 2020 году украинский турпоток – ноль.

3. Пандемия. Как же не вспомнить, ведь весь мировой турбизнес застыл на год. Застыл и турбизнес в РФ, о значительных потерях заявляли все туристические регионы РФ. В мае 2020-го Аксенов заявил, что туристический сезон в Крыму в этом году “вряд ли состоится” и призвал напрасно не обнадеживать отельеров, которые вкладывают деньги в подготовку к курортному сезону. Кроме того, Аксенов весной грозил “жесткими проверками” всем, кто будет “тайно принимать туристов”. В общем, оккупационная власть довольно убедительно обещала полный стоп туризма на 2020-й.

4. Реальное снижение пассажирского потока (и как следствие туристических потоков) в РФ. По их же данным, внутренний авиапоток в 2020-м упал в среднем на 48%, причем рекордное падение абсолютно во всех аэропортах, а непосредственно аэропорт (когда-то международный) “Симферополь” констатировал падение на 37%. А ж/д-пассажиропоток, по данным РЖД, упал в 2020-м на 42%. Эти факты просто не могут не отражаться на потоках россиян в Крым.

5. Проблема с питьевой водой в 2020 году для моего родного полуострова стала острой, как 50 лет назад. Засуха, о необратимости которой было известно еще в феврале 2020-го, застала врасплох оккупационную власть. Без Северо-Крымского канала, приводившего в Крым 1,3 млрд м³ днепровской воды, жить и развиваться в Крыму сложно. Развиваться невозможно – это точно, а жить в принципе можно. Собственной питьевой воды жителям Крыма, в принципе, на жизнь хватит (потребность около 300 млн м³, наличие собственных водресурсов – около 370 млн м³), но для этого нужно провести полный капремонт и реконструкцию водной инфраструктуры ЖКХ, так как сейчас там потери воды из-за дырявых сетей до 60%. В общем-то, это тема отдельного разговора. Суть этого фактора в том, что целый год на всех СМИ (в том числе “СМИ” РФ) активно “жевали” темы “Вода в Крыму по часам”, “Засуха оставила Крым без питьевой воды”, “Крымчане страдают без воды”, ну, то есть темы, которые совсем не сподвигают туристов отправиться семьей в Крым.

В мирном 2012-м, самом успешном турсезоне, во время Евро 2012, Крым принял 6,15 млн туристов. В 2020-м “ковидном”, “безводном”, “оккупационном” году, по заявлению крымских “властей”, полуостров принял 6,3 млн туристов.

Аксенов – врунишка-фантаст, живущий в своем придуманном мире.

А в реальном мире находится туристическая отрасль Крыма, которая уже терпит экономический крах. Это более 40 тыс. человек, занятых непосредственно в гостиницах и санаториях, плюс еще до 200 тыс. занятых в более 50 смежных отраслях – это транспорт, сельское хозяйство, торговля, общепит и прочие. Надеяться им стоит только на себя.

По результатам нашего мониторинга крымского турбизнеса в оккупации, который мы проводим уже шесть лет, Крым в 2020 году принял рекордно низкое количество туристов – 0,5 млн человек.

Впервые в истории туризма. Этот факт на полуострове побоялись даже озвучить.

P.S.: Турсезон в Украине был крайне сложным, провальным, как и во всем мире. Около 10% предприятий индустрии гостеприимства обанкротились, закрылись. Этот факт понятен и признан всеми. Отельеры, гиды, рестораторы, предприниматели в 2020 году не раз выходили на улицы, чтобы обратить внимание власти на свои проблемы. И власть шла на встречу. Десятки шагов на встречу как результат диалога. Диалога не всегда приятного. Но право быть услышанным у украинского турбизнеса есть, а в РФ – нет.

Поздравляю Аксенова с рекордным туристическим сезоном 2020! Поздравляю, Шарик, ты – балбес.

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—