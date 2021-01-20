 

“Показываю нечасто”: Юлия Меньшова поделилась редким семейным фотоснимком

20.01.2021, 22:26, Разное
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Популярная актриса и ведущая Юлия Меньшова разместила на своей странице в Instagram редкий фотоснимок, на котором позирует в компании своего супруга, актера Игоря Гордина. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Стоит отметить, что Юлия Меньшова является вполне активной инста-блогером, регулярно делясь с посетителями своего микроблога интересными фото и видеоматериалами с кадрами из своей творческой и личной жизни. Однако на её странице практически нельзя встретить изображений её мужа Игоря Гордина, с которым артистка счастлива в браке уже более двух десятков лет. Такая ситуация породила у фолловеров подозрения, что телезвезда пытается “скрыть” своего возлюбленного от посторонних глаз. Дабы пресечь подобные домыслы, красотка выложила в соцсети фото, на котором позируют оба супруга. Эксклюзивный кадр полон нежности и спокойствия: стоящий слегка впереди актер ласково прижимает к своей груди руки своей любимой, которая, с радостной улыбкой на лице, расположилась за его спиной. “Чтобы вы не говорили, что я его скрываю. Показываю нечасто, да. Потому что Игорь принадлежит к уникальному типу людей, которые, даже став артистами, максимально избегают публичности”, – пояснила Меньшова. Также она призналась, что за годы, проведенные вместе с мужем, смогла прийти к полной гармонии с ним. К слову, звезда упомянула, что супруг не любит фотографироваться. “Но иногда его можно – цап! – и захватить в плен… объектива”, – раскрыла свой маленький секрет хозяйка аккаунта.

Семейный фотоснимок Юлии Меньшовой все подписчики восприняли с большой долей сентиментальности. Одна часть фолловеров рассыпалась в комплиментах Игорю Гордину, другая – отметила достоинства его супруги-актрисы. Однако большинство поклонников предпочли особенно оценить гармоничность и романтизм совместного с возлюбленным снимка любимицы. К слову, уже за первые пару часов после опубликования пост Меньшовой набрал более 40 тысяч “лайков”.



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