Роскомнадзор потребовал от «Вконтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в митинги

20.01.2021, 22:14, Новости дня

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Роскомнадзор потребовал, чтобы социальная сеть «Вконтакте» пресекала распространяющиеся призывы к участию несовершеннолетних в митингах, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщалось, что группы с призывом выйти на несанкционированную акцию 23 января появились в соцсети «ВКонтакте». Telegram-канал Mash отмечает, что на эти группы кто-то массово накручивает ботов.

Также Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.

Напомним, в конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.