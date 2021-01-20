 

В Германии верблюд покусал смотрителя зоопарка

20.01.2021, 21:56, Разное
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Утром 17 января в зоопарке города Перлеберг на северо-востоке Германии верблюд укусил за лицо 54-летнего смотрителя, передает Общественная служба новостей. Мужчина с тяжелыми травмами был срочно доставлен в больницу.

Специалисты отмечают, что верблюды редко нападают на людей, однако их укусы крайне опасны. Самцы обычно проявляют агрессию в брачный период.



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