 

Мнение: Как искали и добывали нефть в СССР

20.01.2021, 21:38, Разное
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Очень интересный рассказ одного из людей, который работал над разведкой нефтяных месторождений Советского Союза.

Аннотация:

В проекте "Левый берег" первое в этом году видео: рассказ потомственного нефтяника Антонина Армишева – первооткрывателя нефтяных месторождений в Арктике – о том, как искали и добывали нефть в СССР, как работала система отбора кадров в нефтяную промышленность Советского Союза. Много интересных подробностей из жизни советских геологов и нефтяников.
Антонин Михайлович Армишев — потомственный нефтяник, сын мастера по добыче нефти — участника I Всесоюзного съезда стахановцев-нефтяников. Трудовую деятельность в полевых геологических отрядах начал в 1949 году. В 1962 году открыл первое в своей жизни Красноярское месторождение. Предложение об уплотнении сетки скважин одного из месторождений принесло прибыль 1,2 миллиона рублей. Антонином Армишевым открыто первое на островах Северного Ледовитого океана нефтяное месторождение на острове Колгуеве.

PS. Кстати, сбор средств на фильм "Победить голод" https://colonelcassad.livejournal.com/6465443.html успешно завершен https://samarafilm.ru/2021/01/17/sbor-sredstv-pobedit-golod-zavershyon/ Всем кто помог, спасибо!

Источник: Colonel Cassad



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