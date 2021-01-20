Гонгадзе: В американском обществе наблюдаются раскол и обеспокоенность. Это не те раны, которые быстро затягиваются

20.01.2021, 21:36, Новости дня

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Вступивший в должность президент США Джо Байден намерен сделать много серьезных шагов уже в первые дни на своей должности. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказала глава украинской службы “Голоса Америки” Мирослава Гонгадзе.

“Джо Байден только что принял присягу. И слава богу, пока не оправдались опасения о том, что во время церемонии могут быть беспорядки. Все проходит спокойно и вдохновляюще. Все произнесенные выступления были призваны объединить нацию. Президент Байден обратился к той части населения, которая не голосовала за него, и попросил принять его. Но отметил, что даже если они не могут принять его, пусть так и будет. “Просто помните, что я открыт для вас и готов с вами работать”, – сказал президент. Это очень важные слова, потому что американское общество сильно разделено. Байден призвал к спокойной работе без эксцессов и скандалов. Он сказал, что бесконечные скандалы, которые были последние четыре года, не делали Америку нацией, а делали американцев отстраненными людьми, которые нападают друг на друга. Это не та Америка, которую мы знаем. Слова Байдена были направлены на объединение людей и исцеление ран последних четырех лет”, – отметила Гонгадзе.

По ее словам, напряжение в американском обществе все еще сохраняется.

“Страна пребывает в двух кризисах. С одной стороны, продолжается пандемия, много людей умирает. А с другой, в обществе наблюдаются раскол и обеспокоенность. Это не те раны, которые быстро затягиваются. Новая администрация говорит, что нужно принимать финансовый стимуляционный пакет, дополнительный пакет реформ, также предстоит как можно скорее решать вопрос иммунизации. Люди, номинированные на главные должности, уже проходят слушания в Сенате. До конца этой недели будут назначены и начнут работать люди, которые отвечают за национальную безопасность. Как ожидается, Сенат за них проголосует. Все движется достаточно быстро. Эксперты говорят, что президент Байден имеет намерение сделать много серьезных шагов в первые дни на своей должности. Президент имеет сейчас уникальную возможность, потому что у него есть большинство в Палате представителей и Сенате. Байден может двигаться быстрее, чем кто-либо до него”, – отметила собеседница.

При этом, подчеркнула она, история с импичментом предыдущего президента Дональда Трампа может оказать влияние на темп реализации планов Байдена.

“Единственный нюанс, который сейчас наблюдается, – продолжение импичмента Трампа. Сенат должен завершить процедуру. А это, как говорят аналитики, будет сбивать нормальное продвижение действий, которые запланировал президент Байден. Данная история однозначно должна быть доведена до логического конца. Потому что одно из заданий демократов и тех, кто поддерживает импичмент, в том, чтобы не дать больше возможности Трампу баллотироваться на пост президента. Но чем завершится эта история, неизвестно. Пока недостаточно голосов, чтобы провозгласить импичмент”, – резюмировала Гонгадзе.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Джо Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена началась 20 января в 19.00 по киевскому времени. “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж события.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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