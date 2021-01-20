Ученые занялись разработкой методики редактирования генов с целью защиты от слепоты

20.01.2021, 21:32, Разное

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Британские исследователи анонсировали начало разработки специальной методики, способной посредством редактирования генома обеспечить защиту человека от слепоты. Научная работа будет вестись в рамках усовершенствования программы CRISPR-Cas.

Как объяснили ученые, представляющие Оксфордский университет (Великобритания), ряд высокотехнологичных достижений человечества в области редактирования человеческих генов создал предпосылки для того, чтобы вышеуказанный процесс мог быть использован для борьбы с проявлениями наследственной дегенерации сетчатки – патологии, являющейся одной из главных причин слепоты. За основу исследователи планируют взять уже существующую и доказавшую свою эффективность программу редактирования генома CRISPR-Cas, активно применяющуюся в последнее время по многим направлениям медицины. Отмечается, что выявление наиболее жизнеспособных терапевтических методов лечения тяжелых наследственных заболеваний может быть достигнуто за счет тестирования недавно разработанных технологий CRISPR на материалах, коими являются ткани сетчатки и органоиды человека. Кроме того, по словам медиков, существенную пользу способно оказать применение эпигенетического редактирования с целью расширения возможностей CRISPR-Cas.

Эксперты полагают, что в качестве цели для редактирования генов человеческий глаз является идеальным образцом. Тем не менее, они берут во внимание наличие определенных рисков данной методики. Поэтому, прежде чем начать испытания метода на людях, будут проведены все необходимые всесторонние проверки и предприняты меры по обеспечению безопасности.

Источник: sobesednik.ru