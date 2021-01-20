Поклонники заподозрили Ксению Собчак без макияжа в пьянстве

20.01.2021, 21:32, Разное

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В своем микроблоге Instagram Ксения Собчак показала фото, сделанное на борту частного самолета. Поклонники раскритиковали снимок журналистки без макияжа и даже заподозрили ее в пьянстве.

Ксения Собчак написала, что она улетает «туда, где лето и передает приветы». Телеведущая пошутила, что ее стихи – это подражание Сергею Шнурову. Супруга Константина Богомолова позировала в кожаном кресле на борту самолета, в руке у нее был бутерброд с черной икрой, а на столе стоял бокал с шампанским. Журналистка с теплым красным пледом на плечах задумчиво смотрела вдаль. Фолловеры обратили внимание на то, что на лице у Ксении Собчак не было ни капли макияжа, а волосы были небрежно собраны и немного растрепаны. По их мнению, знаменитость выглядела «помятой», как будто слишком много выпила. Кроме этого, в комментариях обратили внимание на огромное количество украшений на руках у ведущей.

Подписчики написали, что Ксения Собчак решила сделать акцент на украшениях, но забыла о «лице 70-летней бабули с пигментацией». Журналистке посоветовали иногда причесываться и следить за количеством выпитого.